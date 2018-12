«Por encima de nuestro cadáver», advierte el PP a los que quieren «imponer» el asturiano Pablo González. / E. C. Pablo Gonzalez pide «no inyectar dinero público a una minoría de impostores que tiene en la defensa de una lengua de laboratorio su modo de vida» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 02:49

Solo cinco de las 28.258 comunicaciones de los gijoneses al Ayuntamiento de Gijón fueron en asturiano. Es decir, a lo largo de 2018 apenas un 0,017% de los ciudadanos utilizaron la llingua para dirigirse al Consistorio, un porcentaje ligeramente superior al 0,011% del año pasado, cuando de las 18.000 comunicaciones efectuadas, únicamente dos se hicieron en asturiano.

Este año, en materia de sugerencias y reclamaciones al Ayuntamiento y las empresas municipales de agua, limpieza y transporte, de un total de 1.603 escritos se presentaron 3 en asturiano, mientras que entre las 98 quejas y felicitaciones recibidas en Divertia solo una no estaba en castellano, al igual que en la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, a la que los ciudadanos se dirigieron en 3.532 ocasiones. Estos son los datos que esgrimió ayer el concejal del Partido Popular Pablo González para exigir «que no se dedique ni un euro más de dinero público a proteger el 'statu quo' de una minoría de impostores que tiene en la defensa de una lengua de laboratorio su modo de vida». A su juicio, demuestran «por la vía de los hechos que no existe una demanda real de uso del asturiano». Por este motivo, pidió que el Plan de Normalización del Asturiano - «ye un fracaso», ironizó González- no se prorrogue más allá del próximo 31 de diciembre y reclamó reducir la Oficina de la Llingua «a la mínima expresión», para atender a las peticiones de comunicación en asturiano. El PP quiere «desmontar la burbuja del asturiano, que es una falacia» y se opone a destinar «un recurso más a esta pantomima». «Por encima de nuestro cadáver», advirtió a los que tratan de imponer el asturiano y según él «se inventan estudios de autores afines».

«Falta de empatía»

Iniciativa pol Asturianu tachó las palabras de González de «ataques llenos de radicalidad y falta de empatía» contra la llingua y pidió al concejal popular que muestre «de dónde salen esos datos». Igualmente, reclamó «respeto a los ciudadanos que se expresan en asturiano, que no son solo aquellos que lo hacen por escrito, sino que muchos lo hacen de forma oral».

