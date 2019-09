«Lo perdimos el domingo y nos lo devolvieron el martes en una caja»

Con lágrimas en los ojos y mucha emoción contenida, más de un centenar de personas se concentró al mediodía de ayer ante la puerta 16 de El Molinón con un mismo propósito, pedir «justicia para Eleazar». Familiares, amigos y compañeros del joven de 30 años que falleció el pasado fin de semana tras un incidente con el personal de seguridad del campo, guardaron un minuto de silencio en memoria del chico, «un niño en un cuerpo grande de hombre».

«Queremos saber qué pasó, mi sobrino desapareció el domingo y nos lo devolvieron el martes en una caja... Confiamos en que la Policía investigue y depure responsabilidades», comentaba Diego García, tío del fallecido, arropado por parientes llegados desde prácticamente toda la región.

Eleazar García Hernández tenía una discapacidad psíquica del 75%, lo que le impedía llevar una vida autónoma. El domingo 8 de septiembre acudió con sus padres a ver el partido de la Selección Española y en un momento dado, cuando ya estaban dentro, le perdieron de vista. El joven se despistó, salió a la calle y cuando se dispuso a regresar al campo, sin la entrada, mantuvo un enfrentamiento con los vigilantes. Varios agentes de la Policía Local acudieron a la llamada del personal de seguridad y, una vez en el lugar, redujeron y detuvieron al joven por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. El chico murió a pocos metros, en el centro de salud de El Parque. «No queremos ir contra nadie ni vamos a poner denuncia por el momento, lo único que pretendemos es conocer los hechos y saber exactamente qué pasó en ese tiempo, Eleazar era un niño grande al que quería todo el mundo y que se había ganado el cariño de todo Gijón, no entendemos nada...», añadió el tío.

«No tenía enemigos»

En la concentración estuvo presente una nutrida representación de fieles de la Iglesia Evangélica, así como numerosos feriantes que acudieron al Rastro dominical y no dudaron en acercarse a las puertas de El Molinón. «Era un chico muy noble, no tenía enemigos, al contrario, siempre tenía una broma y un abrazo para quien estaba a su lado», explicaba su amigo José Fernández.

No quisieron tampoco faltar al minuto de silencio muchos de sus compañeros del centro de educación especial de Castiello al que acudía a diario. Allí deja un gran vacío y un recuerdo inolvidable entre sus amigos y los padres de sus compañeros, quienes ayer no podían ocultar la tristeza por el fatal desenlace que truncó su vida en una jornada que Eleazar esperaba con gran ilusión. Gran aficionado al fútbol, le habían regalado las entradas para ir a ver a la Selección en el propio centro educativo. No llegó a poder ver el partido.

El juzgado de Instrucción número 2 de Gijón mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del joven de 30 años. Han sido citados a declarar los propios vigilantes con los que mantuvo el altercado, varios agentes de la Policía Local, así como los médicos que lo atendieron en el centro de salud. La prueba principal que manejan es el resultado de la autopsia.

En su recuerdo, el viernes a las doce habrá una suelta de globos en la plaza Mayor y otra concentración en Begoña.