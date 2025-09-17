El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo de fútbol de Jove, con las instalaciones portuarias al fondo. Juan Carlos Román

Podemos e IU piden al Ayuntamiento de Gijón una partida presupuestaria para comprar los terrenos edificables del Puerto en Jove

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez reclaman al gobierno local que inicie la tramitación urbanística del plan especial que ordene esa parcela

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:36

Bajo la premisa de que «la zona oeste no puede esperar más», los portavoces municipales de Izquierda Unida y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya ... Suárez, respectivamente, reclamaron este miércoles al Ayuntamiento de Gijón que no pierda tiempo hacerse con los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria en el barrio de Jove, tras la «total disposición» mostrada por su presidenta este martes para ceder gratuitamente los destinados a usos deportivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo
  10. 10 Almacenaba en su domicilio de Gijón más de 184.000 archivos de pornografía infantil: piden siete años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos e IU piden al Ayuntamiento de Gijón una partida presupuestaria para comprar los terrenos edificables del Puerto en Jove

Podemos e IU piden al Ayuntamiento de Gijón una partida presupuestaria para comprar los terrenos edificables del Puerto en Jove