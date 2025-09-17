Podemos e IU piden al Ayuntamiento de Gijón una partida presupuestaria para comprar los terrenos edificables del Puerto en Jove

Bajo la premisa de que «la zona oeste no puede esperar más», los portavoces municipales de Izquierda Unida y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya ... Suárez, respectivamente, reclamaron este miércoles al Ayuntamiento de Gijón que no pierda tiempo hacerse con los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria en el barrio de Jove, tras la «total disposición» mostrada por su presidenta este martes para ceder gratuitamente los destinados a usos deportivos.

Ambos portavoces, autores de la proposición plenaria aprobada por unanimidad que ha relanzado un proceso que ya se intentó en 2017, reclaman al gobierno local que incluya en los presupuestos de 2026 una partida destinada a hacerse con la parte de los terrenos que deben destinarse a vivienda pública, así como que inicie la tramitación urbanística del plan especial que deberá ordenar la parcela, así como del proyecto de urbanización. El segundo no se puede iniciar sin la aprobación del primero, pero son dos tramitaciones que se pueden desarrollar en paralelo, como recordó el concejal de IU.

Enseñanzas de Naval Gijón

«Entre lo que tenemos que haber aprendido del proceso de Naval Gijón y que en esta operación tenemos que mejorar, son los tiempos, y de nada nos sirve tener unos terrenos si no tenemos finalizada la tramitación urbanística », dijo Suárez Llana. «También queremos que en los presupuestos municipales del año que viene figure una partida presupuestaria para la elaboración, por un lado, del plan especial y en paralelo del proyecto de urbanización», añadió.

La edil de Podemos reclamó a ambas instituciones que «se sienten a negociar», pero también animó al Ayuntamiento a sentarse «con los clubes deportivos previamente para saber cuáles son sus necesidades y cuáles son la cantidad de metros cuadrados que pueden necesitar para esta operación». «Hay una primera estimación de al menos 6.000 metros cuadrados, pero creemos que eso tiene que aterrizarse teniendo en cuenta las necesidades que tiene la zona oeste para poder llegar a un acuerdo que tenga buen sentido para todas las partes», añadió y situó a la recién creada Agrupación de Clubes de la Zona Oeste como «punto de referencia de la sociedad civil para que el gobierno municipal sepa por dónde tiene que tirar en esta operación para que el distrito oeste empiece a ver las inversiones que merece y que llevan tantos años siendo dilatadas».

Como recordó la portavoz morada en el origen de la proposición aprobada por el Plena está mantener el carácter público de la totalidad de la parcela. «Queremos que esta enajenación de los terrenos por parte del Puerto no acabe en manos privadas y se siga perdiendo patrimonio público y lo que le pedimos a este gobierno municipal es que garantice la compra de estos terrenos en el proyecto de presupuestos y que esté dispuesto a desarrollar una promoción directa», manifestó, aunque también puso sobre la mesa la posibilidad de que «si no está dispuesto a hacerlo así, que ceda estos terrenos a otras administraciones públicas que estén en disposición de hacerlo».

También aseguraron ambos portavoces que desde sus dos formaciones presentarán enmiendas al proyecto de presupuestos que presente el gobierno local si no refleja estas peticiones destinadas a asegurar un desarrollo rápido de los proyectos para esos terrenos. «Este distrito lleva décadas abandonado y, por lo tanto, vamos a empujar para que tanto los clubes deportivos tengan la voz que merecen en el Ayuntamiento como para que esta operación salga en los términos que necesitan, así como para que la vivienda pública en el oeste sea una realidad a corto plazo», remató Olaya Suárez.

Cambio de actitud del Puerto

Suárez Llana, que consideró «una buena noticia» que la presidenta de la Autoridad Portuaria «haya entendido que las relaciones con el Ayuntamiento tienen que ser otras y no las que fueron con Naval Gijón», animó al gobierno local a «cambiar el paso» ante este cambio de actitud por parte de la exconsejera socialista.

También reclamó al Ayuntamiento que vaya a esa negociación «no solo pensando en la parte de los terrenos que la Autoridad Portuaria va a ceder y que están condicionadas a un uso deportivo, sino que vaya pensando en el conjunto de los terrenos propiedad del Puerto, para que lo que es público hoy siga siendo público mañana».

Destacó que los usos previstos en las fichas del plan general, los usos deportivos y la promoción de vivienda protegida, «coinciden con dos reivindicaciones de la ciudadanía gijonesa». «Eso forma parte además del acuerdo plenario que hablaba del conjunto de los terrenos, que se haga con los terrenos que están destinados a la promoción de vivienda pública», recordó Suárez Llana.

Los dos millones de Pymar

El edil de IU aseguró que el gobierno local dispone de dinero para afrontar este proceso, puesto que «el borrador de presupuestos del año pasado, convertido en proyecto después, contemplaba dos millones de euros para la compra de los terrenos de Pymar, que en ningún caso se ejecutaron».«Por lo tanto, dinero hay y lo que tiene que haber es voluntad política para llevar a cabo esta operación», apuntó.

«Lo que queremos es agilidad, rapidez y que tanto la parte deportiva como la parte destinada a vivienda esté disponible cuanto antes», resumió el portavoz de IU, que remarcó que el Ayuntamiento puede iniciar «ya» la tramitación urbanística del ámbito independientemente de tener la propiedad, puesto que se trata de una competencia municipal.

«No hay tiempo que perder y por eso lo que queremos es acortar plazos y si el Ayuntamiento puede, y de hecho puede, empezar ya la tramitación urbanística y en paralelo el proyecto de urbanización, pues cuanto más agilicemos en todo lo que tiene que ver con la parte urbanística, antes tendremos unos usos definitivos de esos terrenos», apremió Suárez Llana.