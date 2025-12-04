El PP acusa al Gobierno asturiano de «mucho gasto y poca inversión» en Sanidad

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Sanidad en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, cargó este jueves en Gijón contra la ... política sanitaria del Ejecutivo de Adrián Barbón. Ante el Hospital de Cabueñes, la parlamentaria aseguró que la Sanidad pública asturiana se caracteriza por «mucho gasto, poca inversión y una gestión claramente ineficaz».

Fernández Pardo recordó que el presupuesto sanitario para 2026 asciende a 2.549 millones de euros, pero subrayó que, pese a este incremento, persisten problemas estructurales como las listas de espera, las deficiencias en Salud Mental y las carencias en Atención Primaria. A su juicio, «el principal problema no es la falta de recursos económicos, sino la mala gestión del Gobierno».

La portavoz popular criticó la proliferación de cargos de libre designación «sin la cualificación adecuada», algunos de ellos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y denunció «un elevado índice de familiaridad en los puestos directivos». Además, señaló que las inversiones reales ejecutadas en 2025 apenas alcanzaron el 43 % en la Consejería de Salud y el 29 % en el SESPA. Para 2026, añadió, la inversión global se reducirá en 16 millones de euros, lo que calificó como «una mala noticia para los asturianos».

El PP reclama un refuerzo de la Atención Primaria, la Salud Mental y el apoyo a los profesionales sanitarios como vía para controlar las listas de espera. Fernández Pardo reprochó al Ejecutivo autonómico que «solo ofrece más impuestos y mayor gasto, sin que ello se traduzca en una mejor Sanidad».

La diputada fue especialmente crítica con la paralización de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, que calificó como «uno de los mayores fiascos de la Consejería de Salud». Según afirmó, los 7 millones de euros (7.237.157) consignados evidencian que «no se hará nada» y que se trata de «una legislatura perdida». La reforma del mapa sanitario, añadió, incrementará la presión asistencial sobre este centro, que deberá absorber población del oriente asturiano y del valle del Nalón. «Como siempre, serán los profesionales quienes tengan que resolver el problema», concluyó.