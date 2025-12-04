El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La diputada regional del PP y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, delante del Hospital de Cabueñes, en Gijón.

El PP acusa al Gobierno asturiano de «mucho gasto y poca inversión» en Sanidad

La diputada regional Pilar Fernández Pardo calificó la paralización de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes como «uno de los mayores fiascos de la Consejería de Salud»

E. C.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:25

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Sanidad en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, cargó este jueves en Gijón contra la ... política sanitaria del Ejecutivo de Adrián Barbón. Ante el Hospital de Cabueñes, la parlamentaria aseguró que la Sanidad pública asturiana se caracteriza por «mucho gasto, poca inversión y una gestión claramente ineficaz».

