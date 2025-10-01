El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrés Ruiz y José Luis Costillas, este miércoles, en la Universidad Laboral de Gijón. José Simal

El PP denuncia la «deficiente» gestión de Recrea en la Universidad Laboral de Gijón

El presidente del partido en Gijón, Andrés Ruiz, anuncia una proposición no de ley en la Junta General de apoyo a su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco | También reclama al Principado que incorpore al Ayuntamiento de Gijón a su gestión para convertirlo en «un gran proyecto de ciudad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:58

El Partido Popular denunció este miercóles la «deficiente» gestión de la Universidad Laboral de Gijón por parte de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción ... Turística y Cultural del Principado (Recrea) y lo hizo por boca de su portavoz de Cultura en la Junta General, José Luis Costillas, y el también diputado regional y presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, que comparecieron a la entrada del monumental edificio diseñado por Luis Moya, que fue transferido al Principado en 2001.

