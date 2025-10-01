El PP denuncia la «deficiente» gestión de Recrea en la Universidad Laboral de Gijón

El Partido Popular denunció este miercóles la «deficiente» gestión de la Universidad Laboral de Gijón por parte de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción ... Turística y Cultural del Principado (Recrea) y lo hizo por boca de su portavoz de Cultura en la Junta General, José Luis Costillas, y el también diputado regional y presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, que comparecieron a la entrada del monumental edificio diseñado por Luis Moya, que fue transferido al Principado en 2001.

Recrea lleva sin gerente desde 2019, cuando Alejandro Calvo fue nombrado consejero de Movilidad. Calvo fue nombrado gerente de Recrea en septiembre de 2009 y cuando se incorporó al Gobierno como viceconsejero de Cultura en 2012 la plaza ya quedó sin cubrir durante los cuatro años que ocupó ese cargo. En octubre de 2015, tras cesar como viceconsejero, Calvo volvió a ocupar la plaza, hasta 2019, que fue nombrado consejero.

Luis Costillas puso como ejemplo de esa «mala gestión» de Recrea los trabajos de mejora de la cúpula de la iglesia, que aún sigue cerrada al público «tras haber acabado las obras hace más de un año y sin que nadie sepa qué va a pasar con ella». «En 2017 se toma la decisión de arreglar la cúpula de la Iglesia de la Laboral, en 2020 se cierra al público y tras cinco licitaciones, con sucesivos problemas, por fin en 2023 se inician unas obras que también sufren varias modificaciones y que por fin terminan en septiembre del 2024, hace más de un año», relató. El diputado popular también sumó « a la mala gestión que Recrea hace de este edificio» el encargo de un informe sobre la ejecución de esas obras «de fecha anterior al inicio del expediente de su contratación».

José Luis Costillas puso de manifiesto cómo Recrea «en sus propios expedientes de contratación, dice que no tiene el personal necesario y suficiente para acometer y realizar esas labores de conservación y mantenimiento» del edificio de la Laboral. «La contratación de una persona para que se encargara de esas circunstancias ha quedado desierta año tras año», añadió.

«Gran proyecto de ciudad»

Por su parte, el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, que achacó la situación a que la gestión de la Laboral «apenas ha tenido un rumbo fijo» por parte de «las sucesivas administraciones del Partido Socialista», reiteró el apoyo «sin ningún tipo de fisuras» de su partido a la candidatura del edificio a Patrimonio Mundial de la Unesco. Para ello, anunció la próxima presentación de una proposición no de ley en la Junta General para «dar impulso y fuerza» a esta candidatura.

Además, Andrés Ruiz reclamó para la Laboral su consideración como «gran proyecto de ciudad» compartido entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, aunque no quiso definir aún cómo sería esa gestión conjunta. «Estamos trabajando en una serie de aspectos organizativos para la Laboral que presentaremos a su debido tiempo, pero lo que creemos es que esto debe ser un proyecto de ciudad compartido entre el Principado de Asturias, quien actualmente tiene la mayor parte de su gestión a través de Recrea, y también el Ayuntamiento de Gijón», afirmó Ruiz, que aventuró el «resurgir» de la Laboral al empuje del PP desde el Consistorio y a la llegada del popular Álvaro Queipo al Principado.

«La laboral volverá a tener un futuro con el Partido Popular en el gobierno de Gijón, como actualmente estamos, y por supuesto con una presidencia del Principado que apueste de verdad por la Laboral y que estará en manos del Partido Popular de Asturias y de Álvaro Queipo», dijo Andrés Ruiz. También critico que «quienes todavía tienen dudas ideológicas sobre la Universidad Laboral, quienes dudaron hace unos años de si tenía entidad para ser Patrimonio de la Humanidad, esos que hoy están en el Gobierno de Asturias no tienen la capacidad y lo están demostrando día a día con todos estos desperfectos y retrasos en obras de mantenimiento y conservación, para crear este gran proyecto de ciudad».