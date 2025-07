¿Se pueden ir los gijoneses de vacaciones?

Jana Suárez Gijón Lunes, 7 de julio 2025, 20:40 Comenta Compartir

Las vacaciones siguen siendo una prioridad para los gijoneses , pero se adaptan a la realidad económica de cada hogar. Es la lectura que ha ... obtenido EL COMERCIO tras consultar a varios gijoneses y touroperadores de diferentes agencia de viajes. La tradicional pregunta cuando llegan estas fechas se ha reformulado y pasa del ¿a dónde te vas de vacaciones? a ¿puedes irte de vacaciones? «Sí. Me voy. Todo el año trabajando y ahorrando para disfrutar solo unos días. Pero me lo merezco. Me voy a un festival de música y a Cantabria unos días con amigas y una semana a Lanzarote a una casa con mi madre», explica la esteticista Anahí Martínez.

Para Bárbara Pericón las opciones cambian mucho cuando viajas con niños. «ya que todo se encarece aún más. Hay un incremento de un 20% con respecto al año pasado entre vuelos y alojamientos, pero habrá que adaptarse», se resigna. Esta ingeniera que se confiesa «una enamorada de Ibiza», lleva meses buscando destino. «Las cuentas no salen. Cobramos igual pero todo ha subido. Este año cogemos coche y nos vamos camino de la Comunidad Valenciana en julio», matiza. Aunque los perfiles varían en función de la situación de cada persona y hogar, «la gente sigue apostando por viajar y desconectar de la rutina, pero mirando la cartera», relata a EL COMERCIO, Ignacio Estébez, de Viajes Somiedo. Los touroperadores afirman que siete de cada diez gijoneses tienen la intención de viajar durante los meses de verano. «A pesar de la inflación, y de que el presupuesto medio para una semana de vacaciones ha aumentado un 40% desde 2021, pasando de 1.256 euros a 1.763 euros en 2025, este incremento no frena las ganas de sol y playa, que son las dos características que nos suelen pedir cuando vienen en busca de un destino», relata Ana Martos Montero, de Viajes Nautalia. Montero enumera varios destinos top: las islas, la costa del sur, Cabo Verde –porque existen vuelos chárter –, el Caribe, capitales de Europa y los cruceros (cada vez más de moda). Precisamente a Cabo Verde vuela el enfermero gijonés de 37 años Daniel García en agosto con sus amigos. Un viaje que completará con otro destino internacional, Japón con su pareja, en noviembre. Comparte situación con Óscar Suárez: joven, trabaja, no tiene hijos y vive en casa de sus padres, lo que les permite destinar un dinero para conocer sitios. «Voy a hacer un tour de veinte días por Inglaterra, Escocia y Gales», confiesa este profesor.

