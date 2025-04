El Puerto de Gijón licitará en el tercer trimestre su plan para la reordenación del litoral

La Autoridad Portuaria de Gijón prevé contratar a lo largo del tercer trimestre de este año la elaboración del 'plan maestro' para su ... ambicioso proyecto de «reforma, ordenación y mejora de la accesibilidad» de todo el litoral oeste de Gijón, desde Lequerica hasta el Alto de Aboño. Así consta en el Plan Anual de Contratación para el ejercicio en curso, que el miércoles se someterá a aprobación del consejo de administración de El Musel.

En la última reunión de este órgano, su nueva presidenta, Nieves Roqueñí, destacó «el encargo recibido del presidente del Principado de abrir el puerto a la ciudad». Y en el marco de esa línea de trabajo, que definió como un «pilar estratégico» de la nueva dirección, anunció su intención de «plantear un 'master plan' para todo el frente marítimo desde el dique de Santa Catalina hasta Aboño», con la idea de que ese documento «estudie y determine las acciones a acometer por la Autoridad Portuaria en su ámbito de competencia».

Un mes después, ya hay fecha y presupuesto para la elaboración de ese plan, con un contrato de 100.000 euros que se pretende sacar a licitación entre julio y septiembre y cuyas bases y condicionantes aún están pendientes de aprobación. Su objeto concreto, según consta en el mencionado plan anual de contratación, será la «redacción del Plan Maestro de todos los espacios de interacción puerto-ciudad del Puerto de Gijón, adecuando estos espacios al contexto actual de movilidad urbana, sostenibilidad y eficiencia energética». El adjudicatario también tendrá que hacerse cargo de redactar «los proyectos concretos derivados del plan» y de la posterior «asistencia técnica a la Dirección de Obra».

El documento deberá plantear acciones para la reforma de los terrenos portuarios desde Lequerica hasta Aboño

Roqueñí manifestó ya en la presentación de su «ambicioso proyecto» para este litoral su intención de colaborar con los dos ayuntamientos implicados (Gijón y Carreño), además de con el Gobierno autonómico, Puertos del Estado «y los colectivos ciudadanos». Y en este sentido, parte de la dirección de la Autoridad Portuaria de Gijón acudió a principios de este mes a una reunión con responsables técnicos del Ayuntamiento de Gijón para tratar sobre la forma de articular las actuaciones previstas, encuentro que llegó enmarcado en la polémica sobre la franja litoral de 3.848 metros cuadrados que el Puerto posee aún en los antiguos terrenos de Naval Gijón y cuya cesión definitiva el Ayuntamiento pidió incluir, sin éxito, en el orden del día del consejo del miércoles. Los nuevos responsables portuarios son partidarios de no hacer efectiva esa cesión y que sea el propio Musel quien desarrolle también esta parte de la línea costera. En el plan anual de contratación, no obstante, no consta cantidad alguna para una obra de estas características.

En total a lo largo de 2025 el Puerto prevé licitar 84 contratos por un total de 17,1 millones de euros. Uno de los más cuantiosos, 2,4 millones, prevé aprobarse en el consejo de administración de este mismo miércoles, para su salida a concurso. Se trata de la pavimentación y urbanización de la zona final del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo –la situada más al este–, que completará una actuación que se ha ido llevando a cabo por fases en el resto del muelle. Los trabajos durarán diez meses y medio y abarcan una superficie de 43.000 metros cuadrados. «Esta zona prestará servicio tanto a los tráficos actuales como, en su caso, a futuras implantaciones industriales vinculadas a energías renovables o a otras actividades industriales o logísticas», recogen los pliegos.

Punto limpio en Rendiello

Por su importe, destacan en el plan de contratación los 2,8 millones previstos para la «limpieza de zonas comunes del puerto y servicios de lucha contra la contaminación» y 1,3 millones para el sistema CMS (control, mando y señalización) del acceso ferroviario al mismo muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo. Como proyectos a futuro, resulta reseñable la contratación de una asistencia técnica para el «análisis de nuevo atraque de cruceros y elaboración de anteproyecto, para fidelizar el tráfico» y otra para redactar el proyecto para construir un punto limpio en el muelle de Rendiello.