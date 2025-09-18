Pumariega pide al Puerto de Gijón que «abandone formalismos y se siente a negociar ya» la cesión

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, celebró ayer que «por fin» la Autoridad Portuaria «muestre disposición» a ceder los terrenos ... de su propiedad en Jove para uso deportivo. «Es lo que la ciudad llevaba demasiado tiempo reclamando y nos alegra que el Puerto rectifique su actitud tras años de inacción», señaló. Pumariega consideró que «lo importante es que, ahora sí, se empiece a trabajar en soluciones concretas» y quiso recordar que «esta posibilidad de cesión no surge por iniciativa propia del Puerto, sino a raíz del acuerdo plenario impulsado desde el Ayuntamiento».

La edil popular fija como objetivo de su grupo que los clubes de la zona oeste tengan «las instalaciones que necesitan y merecen». «La voz de los clubes ha sido decisiva y cuentan con todo el apoyo del equipo de gobierno y de este grupo municipal para que esta cesión sea una realidad lo antes posible», afirmó Pumariega.

Para ello, la portavoz popular reclama a la Autoridad Portuaria que «abandone excusas y formalismos y se siente a negociar ya». «Si hay voluntad real, el camino administrativo es sencillo», añadió la vicealcaldesa, que también quiso poner el foco en que «aquí no estamos hablando de fotos ni de polémicas, sino de que los niños, los jóvenes y los vecinos de la zona oeste puedan disponer cuanto antes de unos equipamientos deportivos dignos».