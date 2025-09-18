El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo de fútbol de Jove, en los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón Juan Carlos Román

Pumariega pide al Puerto de Gijón que «abandone formalismos y se siente a negociar ya» la cesión

La vicealcaldesa y portavoz del PP celebra el cambio de actitud de la Autoridad Portuaria y compromete el apoyo de su grupo para que los clubes de la zona oeste tengan «las instalaciones que necesitan y merecen»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:38

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, celebró ayer que «por fin» la Autoridad Portuaria «muestre disposición» a ceder los terrenos ... de su propiedad en Jove para uso deportivo. «Es lo que la ciudad llevaba demasiado tiempo reclamando y nos alegra que el Puerto rectifique su actitud tras años de inacción», señaló. Pumariega consideró que «lo importante es que, ahora sí, se empiece a trabajar en soluciones concretas» y quiso recordar que «esta posibilidad de cesión no surge por iniciativa propia del Puerto, sino a raíz del acuerdo plenario impulsado desde el Ayuntamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  10. 10 Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pumariega pide al Puerto de Gijón que «abandone formalismos y se siente a negociar ya» la cesión

Pumariega pide al Puerto de Gijón que «abandone formalismos y se siente a negociar ya» la cesión