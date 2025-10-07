El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Terreno municipal aledaño al Colegio Público Río Piles que se estudia como alternativa para el punto limpio de Somió. ARNALDO GARCÍA

Los padres rechazan un punto limpio junto al Colegio Río Piles de Gijón y amenazan con movilizaciones

«Necesitamos espacios deportivos y no camiones y contaminación al lado de los niños», avisan ante el posible traslado de la instalación de Somió

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 07:40

Comenta

La posibilidad de que Emulsa traslade a una parcela aledaña al Colegio Público Río Piles de Gijón el punto limpio de Somió ... ha provocado un rechazo frontal entre los vecinos y en toda la comunidad educativa. A la oposición manifestada por el director del colegio, Miguel Sariego, que aseguró a este periódico «no haber recibido ninguna notificación pero estar totalmente en contra», se suma la de la AMPA. «No vamos a permitir que coloquen un punto limpio al lado de un colegio público. Es una zona muy transitada por niños y además pequeños, algunos de 3 años. Esto se llenaría de camiones, lo que provocaría un aumento de la peligrosidad y, además, unos índices de contaminación muy altos», explicó su presidenta, Lucía González. «Lo cierto es que nadie nos dice nada, solo sabemos lo que se publicó hace unos días en EL COMERCIO y estamos muy desconcertados y preocupados. Agradecemos al colegio su negativa y lo rápido que aclaró su posición. Si siguen adelante con este proyecto no nos vamos a quedar quietos. Ya estamos pensando en recopilar firmas y llevar a cabo todas las movilizaciones necesarias en contra de un punto limpio. Pensábamos que ese espacio verde se destinaría a la construcción de una nueva pista deportiva cubierta que necesitan tanto el colegio como el instituto. Así se nos comunicó en 2023», apuntó González.

