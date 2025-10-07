Los padres rechazan un punto limpio junto al Colegio Río Piles de Gijón y amenazan con movilizaciones «Necesitamos espacios deportivos y no camiones y contaminación al lado de los niños», avisan ante el posible traslado de la instalación de Somió

Jana Suárez Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

La posibilidad de que Emulsa traslade a una parcela aledaña al Colegio Público Río Piles de Gijón el punto limpio de Somió ... ha provocado un rechazo frontal entre los vecinos y en toda la comunidad educativa. A la oposición manifestada por el director del colegio, Miguel Sariego, que aseguró a este periódico «no haber recibido ninguna notificación pero estar totalmente en contra», se suma la de la AMPA. «No vamos a permitir que coloquen un punto limpio al lado de un colegio público. Es una zona muy transitada por niños y además pequeños, algunos de 3 años. Esto se llenaría de camiones, lo que provocaría un aumento de la peligrosidad y, además, unos índices de contaminación muy altos», explicó su presidenta, Lucía González. «Lo cierto es que nadie nos dice nada, solo sabemos lo que se publicó hace unos días en EL COMERCIO y estamos muy desconcertados y preocupados. Agradecemos al colegio su negativa y lo rápido que aclaró su posición. Si siguen adelante con este proyecto no nos vamos a quedar quietos. Ya estamos pensando en recopilar firmas y llevar a cabo todas las movilizaciones necesarias en contra de un punto limpio. Pensábamos que ese espacio verde se destinaría a la construcción de una nueva pista deportiva cubierta que necesitan tanto el colegio como el instituto. Así se nos comunicó en 2023», apuntó González.

En la misma línea se pronunció la directora del IES El Piles. «Nuestra idea era obtener más espacio deportivo. Son más de 500 alumnos en el instituto y más de 320 en el colegio los que necesitan de un espacio deportivo de este tipo, no de unas instalaciones que acarrearán graves poblemas como suciedad, malos olores, ruidos, contaminación y pérdida de zonas verdes», detalla su directora, Lorena Rodríguez. También se opone a este proyecto el presidente de la Asociación de Vecinos de La Guía, Paulino Tuñón. «Hay que buscar un lugar adecuado para el punto limipio, pero desde luego que no es al lado de un colegio. Haremos frente común con padres y comunidad educativa y nos opondremos a ello», subrayó Tuñón, quien también puso de manifiesto que «nadie nos explica nada claro. Hemos enviado emails y estamos a la espera de una respuesta. No entendemos a qué están esperando para informarnos», aseveró. Plan de Residuos El traslado del punto limpio de Somió a un nuevo emplazamiento, para lo que se estudia como opción esta parcela anexa al colegio Río Piles, es una de las acciones recogidas en el nuevo Plan Municipal de Residuos, que hoy prevé aprobar de manera inicial la junta de gobierno y que se someterá a un proceso de información pública, abierto a alegaciones, durante un mes. La medida responde a la intención de que Cogersa asuma la gestión de los puntos limpios del concejo, ahora responsabilidad de Emulsa, para lo que es necesario que el de la zona este deje de funcionar en una parcela privada, propiedad de la Cámara de Comercio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gijón

EMULSA