Carmen Moriyón afirma que «en enero estará lista la parcela para el desembarco de la Universidad Europea» en Gijón

Comenzó la semana visitando las obras del albergue de peregrinos de Vipasa y las que se están ejecutando en los antiguos terrenos de Naval Gijón ... y la cierra conociendo a pie de obra cómo avanza la primera fase de la ampliación del Parque Científico Tecnológico. «Allá donde mires hay un proyecto en marcha hoy en Gijón. Creo que es la mayor renovación de la ciudad y la mayor apuesta desde los años 90», subrayó esta mañana la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada de los concejales de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Con un plazo de ejecución inicial de ocho meses, en septiembre se aprobó un modificado de la obra del Parque Científico Tecnológico que amplió dicho plazo tres meses más. Hasta enero. Ahora mismo el grado de ejecución alcanza el 55%. «Ya acabamos con las redes de servicios, con el soterramiento, y ya estamos en la fase de pavimentación y urbanización de la superficie», precisó Villoria al tiempo que destacó que 13.000 de los 55.417 metros cuadrados afectados por esta primera fase (situados en paralelo a la avenida de la Pecuaria, aproximadamente desde la glorieta del Intra hasta la urbanización La Carbayera) serán zonas verdes. «Un parque» abierto a la ciudadanía con arbolado (se respetan unos robles centenarios) y zonas estanciales en el que los viales interiores serán de un único carril y sentido, para pacificar en la medida de lo posible el tráfico.

6,3 millones de inversión

Las obras, con una inversión de 6,3 millones de euros, «van a buen ritmo. Nos las entregarán a principios de enero», añadió el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales.

Una de las seis parcelas de esta primera fase, un terreno de 10.045 metros cuadrados, es la que adquirió el pasado febrero la Universidad Europea para implantar en ella el que será el primer campus privado de Asturias. «En enero estará lista para el desembarco de la Universidad Europea», subrayó la alcaldesa de Gijón. Carmen Moriyón se reconoció «optimista» pese a que el real decreto de creación de universidades aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros endurece los requisitos y obligará a la Universidad Europea a replantear su proyecto para Gijón. Aseguró Moriyón que la institución académica privada «quiere estar aquí, quiere estar en Gijón. Considera que este es un ámbito privilegiado y nosotros, como ayuntamiento, nos comprometimos a que la urbanización de este ámbito estuviera en tiempo y forma. Estamos cumpliendo».

Se refirió la alcaldesa al comunicado de la propia Universidad Europea en el que dice mantener su compromiso de desarrollar sus proyectos académicos en aquellas comunidades, como Asturias, donde no está implantada. «Además, apuestan por algo en lo que en el gobierno del Ayuntamiento de Gijón estamos perfectamente alineados: en impulsar el talento local y contribuir al desarrollo económico y social del territorio. Así que confluyen todas las cuestiones y por eso tenemos que ser optimistas».