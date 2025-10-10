El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Visita de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y los ediles de Infraestructuras y Urbanismo a las obras de la priera fase de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Jesús Manuel Pardo

Carmen Moriyón afirma que «en enero estará lista la parcela para el desembarco de la Universidad Europea» en Gijón

La alcaldesa de Gijón visita las obras de ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que están al 55% de ejecución. La primera fase pondrá en el mercado seis parcelas para albergar «una tipología muy variada de empresas»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Comenzó la semana visitando las obras del albergue de peregrinos de Vipasa y las que se están ejecutando en los antiguos terrenos de Naval Gijón ... y la cierra conociendo a pie de obra cómo avanza la primera fase de la ampliación del Parque Científico Tecnológico. «Allá donde mires hay un proyecto en marcha hoy en Gijón. Creo que es la mayor renovación de la ciudad y la mayor apuesta desde los años 90», subrayó esta mañana la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada de los concejales de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  8. 8 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carmen Moriyón afirma que «en enero estará lista la parcela para el desembarco de la Universidad Europea» en Gijón

Carmen Moriyón afirma que «en enero estará lista la parcela para el desembarco de la Universidad Europea» en Gijón