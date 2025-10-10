El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Trabajos de urbanización en los terrenos de la ampliación del Parque Científico, donde la Universidad Europea adquirió una parcela. JESÚS MANUEL PARDO

El Ayuntamiento de Gijón insta al Principado a «agilizar» los trámites de la Universidad Europea

La agencia de evaluación del Ministerio tiene un año de margen para emitir su informe. Después, hay que aprobar una ley autonómica

Laura Mayordomo
Olga Esteban

Laura Mayordomo y Olga Esteban

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:56

El equipo de gobierno municipal está convencido de que el proyecto de la Universidad Europea de implantarse en Gijón seguirá adelante pese al endurecimiento ... de los requisitos para la creación de nuevas universidades que, vía real decreto, serán de aplicación a partir del 28 de octubre. Fuentes municipales se refieren a la «solidez» del proyecto y a la capacidad de la institución académica privada para revisar su propuesta y ajustarse a las nuevas condiciones «con todas las garantías» para dar por sentado que «la Universidad Europea llegará a Gijón».

