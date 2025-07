Los vecinos de Cimavilla responden al plan para evitar «el turismo descontrolado»: «Sí al control de las visitas guiadas y no al incivismo»

Las visitas guiadas «son muy importantes para mostrar lo mejor de nuestra ciudad y transmitir nuestra historia», considera Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón ... . «La hostelería estamos a favor de tomar medidas de convivencia con los vecinos. El problema aquí es el incivismo de unos pocos». Es la opinión generalizada de vecinos, hosteleros y comerciantes del barrio alto de Gijón ante los planes que maneja el Ayuntamiento en lo que a turismo sostenible se refiere para el casco histórico y entre los que se encontraría la medida de limitar el número de personas que integran los grupos de visitas guiadas. «El vecino de Cimavilla a lo mejor se tiene que encontrar a dos grupos de 20 turistas, no se puede encontrar uno de 100», afirmó a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en un encuentro con EL COMERCIO.

«El turismo da trabajo y siempre es bueno y las visitas guiadas dan a conocer el barrio pero los guías deberían de controlar más que las personas no interfieran en los accesos de los residentes que vivimos en él», explica a este periódico Alessandro Agnoletti, que regenta la cafetería La Tinta del Mar junto a su pareja, Sofía Álvarez. «El verdadero problema es la falta de control durante los eventos masivos y todo lo que conlleva: destrozos, basura, ruidos y muchas molestias que hacen que esto parezca un campo de guerra», matiza Agnoletti. «Es que necesitamos más presencia policial. Las noches de verano y los fines de semana esto está intratable», comenta Armanda Labra, vecina del barrio pesquero y a la que le encanta escuchar las explicaciones de los guías. «Siempre y cuando sean ciertas, porque a veces, cuentan cosas que no son verdad», apunta Elisa Arrieta, otra 'histórica' de este popular barrio.

«Manadas de personas»

Daniel Vázquez es comercial, y aunque no reside en Cimavilla, acude a trabajar cada día a esta zona. «El problema es cuando ves manadas de personas que entorpecen la circulación y campan descontroladas por las calles entorno a un guía cuyo rigor descriptivo no es muy acertado. Si a eso le sumas los desperfectos de fiestas, ruidos nocturnos, y que aquí se celebran muchos eventos, es normal el enfado de los vecinos» señala Vázquez. «A mi las visitas guiadas me parecen bien mientras no entorpezcan el acceso a mi local. El turismo me favorece y al pequeño comercio nos viene muy bien. Eso sí, considero que cuando se organizan eventos, como por ejemplo el 'Paseo Gastro' hay que consultar a los vecinos que son los que viven aquí y realmente son nuestros clientes», explica Laura Castañón, dueña de la carnicería Las 4 Esquinas. Piensa de la misma manera, José Francisco Infiesta, encargado de la Farmacia Infiesta. «El turismo en nuestro caso siempre es bien y no nos molestan las visitas guiadas», subraya Infiesta quien está satisfecho con la afluencia de personas en el barrio y considera que es positivo para el negocio, «si bien es cierto hemos sufrido daños en el escaparate, pintadas o encontrarnos la puerta llena de meadas. Un poco más de control policial vendría bien», añade.

Para Vanessa Castillo, directora de la empresa Viajes Vantur, «la formación de nuestros guías es fundamental». Detalla Castillo que realizan 6 tours cada día por el centro histórico de Gijón con un máximo de 20 personas en cada grupo , «a excepción de alguna visita guiada concreta para un grupo mayor. Por ejemplo, si se trata de un autobús entero, entonces hablamos de 55 personas».

Turismo sostenible

Con respecto a la medida anunciada por la alcaldesa de topar el número de visitantes en los grupos guiados, Castillo, no tiene opinión alguna «porque no nos han trasladado nada, pero desde luego nosotros apostamos por un turismo sostenible y de calidad. De hecho, formamos parte las mesas de trabajo para diseñar el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035». Se refiere Castillo a la hoja de ruta en la que participan más de 80 profesionales y cuyo objetivo es «reforzar Gijón como un destino turístico responsable capaz de equilibrar el crecimiento económico con la preservación de la identidad local y la convivencia ciudadana», aseveró la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Ángela Pumariega, en el mes de mayo, durante una jornada para conocer las conclusiones de las mesas sectoriales.