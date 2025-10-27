El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tráfico denso en la avenida del Príncipe de Asturias, con varios camiones transitando. Paloma Ucha

Los vecinos de Gijón, ante el fiasco del vial de Jove: «Hemos tenido que llegar hasta aquí para que se plantee reabrir el túnel de Aboño»

Se quejan de «la falta de información» con vistas a la mesa de trabajo del vial de Jove que tendrá lugar este martes

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:34

Comenta

«Expectantes» y «preocupados». Así se encuentran la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón 'Les Caseríes' y la Federación de Asociaciones de Vecinos ... (FAV) de Gijón ante la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social de la ciudad, programada para este martes 28. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación para el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  9. 9 La resaca más feliz de Valdesoto
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de Gijón, ante el fiasco del vial de Jove: «Hemos tenido que llegar hasta aquí para que se plantee reabrir el túnel de Aboño»

Los vecinos de Gijón, ante el fiasco del vial de Jove: «Hemos tenido que llegar hasta aquí para que se plantee reabrir el túnel de Aboño»