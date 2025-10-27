Los vecinos de Gijón, ante el fiasco del vial de Jove: «Hemos tenido que llegar hasta aquí para que se plantee reabrir el túnel de Aboño»

«Expectantes» y «preocupados». Así se encuentran la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón 'Les Caseríes' y la Federación de Asociaciones de Vecinos ... (FAV) de Gijón ante la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social de la ciudad, programada para este martes 28. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación para el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

El objetivo de esta reunión es que el gobierno regional informe sobre los planos y plazos que maneja el Ministerio de Transportes para desarrollar la alternativa de vial por Aboño. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el estudio de viabilidad ha sido encargado por el Ministerio a la ingeniería estatal Ineco, después de que la ciudad perdiera hace un año una inversión de más de 300 millones de euros, a punto de adjudicarse, con la cancelación del vial de Jove. Esta alternativa, a grandes rasgos, pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo.

«Oficialmente no sabemos nada. Solo lo que ha salido en prensa», afirma Miguel Llanos, presidente de 'Les Caseríes'. «La idea que hemos visto, a grandes rasgos, está bien. Lo que se trata es de sacar todo el tráfico pesado de la zona urbana. Pero necesitamos que se nos detalle», incide el presidente.

La misma opinión profiere el presidente de la FAV, Manuel Cañete. «Hay que tener en cuenta más datos», explica. Un ejemplo es «el desdoblamiento Lloreda-Veriña. Ahora mismo carece de trámite medioambiental. Conseguir esto lleva muchos meses», alerta. «No sabemos en qué situación está todo esto. Estamos muy preocupados».

Critica también el planteamiento de reabrir el túnel de Aboño. «Es sorprendente porque hemos tenido que llegar a esta situación para que se plantee que el túnel se debería de abrir. Mientras tanto, centenares de vecinos, han tenido que utilizar otras alternativas para, por ejemplo, ir al Hospital de Jove», afea Cañete. «Nos parece vergonzoso que este túnel haya permanecido cerrado durante tanto tiempo».

Asimismo, incide en que van a hacer «mucho hincapié» al Ayuntamiento para que «se ponga fin al desfile de camiones por la zona urbana». Vehículos que «pasan con cargas muy peligrosas» y recuerda que la normativa de cargas de mercancías peligrosas «existe» y obliga a «sacarlos de ahí».