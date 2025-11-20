El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Federico Giuliani denuncia abusos por parte del Ejecutivo argentino por participar en una protesta pacífica. G. Elorriaga

«En Argentina se vive una catástrofe social»

El líder sindicalista Federico Giuliani denuncia en una visita a Bilbao la penuria que sufre la población e insta a «pasar a la ofensiva» contra el Gobierno de Milei

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:20

El acoso judicial y político ha llevado a Federico Giuliani desde la Córdoba argentina a la capital vizcaína. «Sentía que mi vida corría peligro», confiesa ... este líder sindicalista y explica que, en los dos últimos años, la Justicia le ha imputado siete cargos, le han requisado cuatro teléfonos móviles y han allanado su vivienda y oficina. El último incidente precipitó su decisión. «El pasado 28 de agosto hubo una movilización pacífica de comedores populares para exigir alimentos y fui detenido», relata. «Me fracturaron el codo cuando me arrestaron y acabé veinticuatro horas esposado a una cama y cinco días en una celda. Eso está prohibido por la ley». Tras pagar una fianza de 8.000 dólares (6.890 euros), llegó hasta Martin Etxea, entidad que acoge a defensores de derechos humanos en sus países de origen.

