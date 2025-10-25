Petro acusa a EE UU de «aliarse con la mafia» y pide a los colombianos que no se dejen «chantajear»

La relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en un punto de máxima tensión después de que la Administración Trump anunciara el viernes la ... imposición de sanciones al presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro, y su entorno por no luchar contra el narcotráfico. Una acusación a la que el mandatario respondió horas después con un ataque directo contra el inquilino de la Casa Blanca, al que reprochó su manera de actuar, bajo la fórmula del «imperialismo y colonia». «Lo que hace es quitarle al pueblo colombiano su derecho a elegir libremente e intervenir en las elecciones», condenó, rodeado de su gabinete en Bogotá, antes de pedir a sus compatriotas «que no se dejen chantajear».

Washington ha colocado ahora en su punto de mira a Colombia igual que meses atrás lo hizo con Venezuela con el argumento de la supuesta impasividad de sus respectivos dirigentes a la hora de frenar el tráfico de drogas. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, fue contundente el viernes al informar sobre las sanciones contra Petro: «Desde que llegó al poder, la producción de cocaína se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas, inundando EE UU y envenenando a los estadounidenses». El presidente colombiano se defendió de inmediato en redes, donde aseguró que pelea contra el narcotráfico «con eficacia» desde hace años.

Petro vinculó la decisión de incluirle –a él, a su esposa, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y a su ministro del Interior, Armando Benedetti– en la conocida como 'lista Clinton' que maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE UU con la «extrema derecha» colombiana afincada en el Estado de Florida. Un sector, aseveró, que «odia todo intento progresista latinoamericano» y con el que, en su opinión, Trump habría estrechado lazos. «Quieren una Latinoamérica abierta a sus negocios y su aliado es la misma mafia latinoamericana», lamentó en una escalada dialéctica que, por ahora, no ha tenido respuesta por parte del presidente estadounidense, de gira estos días por Asia.

«Gringos go home»

El titular de Interior en el Ejecutivo de Bogotá, sancionado por Washington, elevó aún más el tono con mensajes como «Gringos go home» en X o al afirmar que «el presidente Trump no sabe dónde queda Colombia ni qué es Colombia ni quién es el presidente Gustavo Petro». «No le importamos», remató Benedetti. Su jefe ha comunicado que prepara ya su defensa tras su inclusión en la lista negra de la OFAC por su presunto apoyo al narcotráfico.

Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 24, 2025

El castigo económico a Petro y parte de su entorno, eso sí, es sólo el último episodio de una relación que se ha visto enturbiada por los ataques de EE UU contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han causado más de cuarenta muertos en dos meses. El dirigente colombiano se ha mostrado muy crítico con estas acciones. Su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ofreció su apoyo tras el anuncio de las sanciones, que consideró un mecanismo de «agresión y presión política». Bogotá y Caracas, dijo, son «hermanas siamesas».