El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista
Gustavo Petro interviene en una protesta en Bogotá contra las sanciones de Trump. Reuters

Petro acusa a EE UU de «aliarse con la mafia» y pide a los colombianos que no se dejen «chantajear»

El presidente asegura que las sanciones impuestas por Trump se deben a la influencia de la «extrema derecha» latinoamericana afincada en Florida

María Rego

María Rego

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en un punto de máxima tensión después de que la Administración Trump anunciara el viernes la ... imposición de sanciones al presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro, y su entorno por no luchar contra el narcotráfico. Una acusación a la que el mandatario respondió horas después con un ataque directo contra el inquilino de la Casa Blanca, al que reprochó su manera de actuar, bajo la fórmula del «imperialismo y colonia». «Lo que hace es quitarle al pueblo colombiano su derecho a elegir libremente e intervenir en las elecciones», condenó, rodeado de su gabinete en Bogotá, antes de pedir a sus compatriotas «que no se dejen chantajear».

