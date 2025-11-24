El Supremo brasileño confirma la prisión preventiva para el expresidente Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes a favor de mantener al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, a donde fue trasladado el pasado sábado ... tras su intento de quitarse la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. El líder ultraderechista, que aseguró haber sufrido un momento de «paranoia» cuando trató de arrancarse el dispositivo, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de cárcel por haber liderado el fallido golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro «violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico», argumentó este lunes el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó el traslado del político a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria celebrada este lunes. Los otros tres jueces de la primera sala del Supremo ratificaron la medida preventiva.

De Moraes reiteró este lunes que la orden que emitió a la Policía para arrestar al expresidente ultraderechista respondió a los «gravísimos indicios de un eventual intento de fuga». Alega que dicha huida se había programado para la tarde del sábado, aprovechando una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia. Asimismo recordó que la Embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera. Un vídeo posterior de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó «un soldador» para intentar abrir el aparato por «curiosidad». En una audiencia de custodia realizada el domingo Bolsonaro alegó que sufrió un momento de «paranoia» debido a medicamentos y que tuvo «alucinaciones» de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Los abogados del expresidente solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su «cuadro de confusión mental», con el argumento de que sufría efectos secundarios a causa de los fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en un mitin en 2018.