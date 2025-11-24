El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bolsonaro es visto a través de una puerta acristalada de la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde se encuentra recluido desde el sábado. AFP

El Supremo brasileño confirma la prisión preventiva para el expresidente Bolsonaro

El alto tribunal respalda la tesis de que el político ultraderechista «violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico» mientras sus abogados piden que regrese a prisión domiciliaria porque sufrió «un cuadro de confusión mental»

T. Nieva

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes a favor de mantener al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, a donde fue trasladado el pasado sábado ... tras su intento de quitarse la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. El líder ultraderechista, que aseguró haber sufrido un momento de «paranoia» cuando trató de arrancarse el dispositivo, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de cárcel por haber liderado el fallido golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  8. 8

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  9. 9 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  10. 10 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Supremo brasileño confirma la prisión preventiva para el expresidente Bolsonaro

El Supremo brasileño confirma la prisión preventiva para el expresidente Bolsonaro