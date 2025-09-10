El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La gobernadora de la Reserva Federakl estaodunidense, Lisa Cook, en una imagen de archivo. AFP

Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

La magistrada encargada del caso concede a Lisa Cook una orden cautelar para que pueda seguir en su puesto hasta que rinda veredicto

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:47

Lisa Cook no dimitirá. Tampoco Donald Trump podrá despedirla, como anunció con una carta publicada en Truth Social el pasado 25 de agosto. En respuesta, ... la gobernadora de la Reserva Federal, a la que el presidente ha puesto en la diana para ganar el control sobre el órgano que regula la política monetaria de EE UU, contrató un abogado y pidió protección a la justicia para seguir en el cargo.

