El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk. Afp

El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar

El gobernador de Utah asegura que Robinson se había «radicalizado» y desvela que su pareja «es un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:12

Tyler Robinson, el joven de 22 años arrestado el viernes por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, no está cooperando con las autoridades. Por ... ahora, no ha confesado ser el autor del crimen. Los investigadores tratan de averiguar el motivo por el que disparó contra el conocido político conservador a través de los testimonios de amigos y familiares. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que Robinson vivía con su actual pareja, «un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer». Kirk, en sintonía con su amigo Donald Trump, era muy crítico con los derechos de las personas transgénero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar

El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar