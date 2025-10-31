SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones del Pentágono para fabricar satélites militares

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones de dólares para desarrollar satélites que puedan rastrear misiles y aeronaves. El contrato con el ... Pentágono surge dentro del proyecto Cúpula Dorada del presidente estadounidense Donald Trump, según informa el periódico 'Wall Street Journal'. El plan consiste en la creación de un sistema «indicador de objetivos aéreos en movimiento» y podría llegar a utilizar hasta 600 satélites, según fuentes cercanas al plan.

Este proyecto ya se incluía en los presupuestos nacionales que Trump firmó en julio, los mismos que enfurecieron al millonario tecnológico y que hicieron saltar por los aires la relación entre ambos. Por entonces, el contrato no se había adjudicado públicamente a ninguna compañía, pero la disputa entre los magnates reveló la dependencia del Estado norteamericano en la tecnología de Musk, ya que pese a la ruptura y las amenazas cruzadas, la Administración de Trump no pudo cortar las relaciones completamente, y SpaceX y Starlink –ambas pertenecientes a Musk– continuaron con varios de los contratos que mantenían con el Gobierno por su importancia estratégica.

Por otro lado, la petición de Trump a Europa de aumentar su gasto militar parece estar en perfecta sintonía con su plan. Durante la cumbre de la OTAN en La Haya, EE UU reclamó a los aliados que aumentasen su presupuesto armamentístico del 2% al 5% del PIB, e insistió en que ese dinero se destinase a comprar armamento estadounidense, alegando que se trata del «mejor equipo militar del mundo».

Su enfoque claramente comercial busca fortalecer las exportaciones de armas estadounidenses y reducir la carga económica de Washington en los conflictos internacionales. Ahora, el posible nuevo contrato entre Musk y la Casa Blanca podría ser un intento de reconciliación pragmática entre dos figuras que, aunque enfrentadas, necesitan colaborar.