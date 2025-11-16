El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de la BBC en Londres. Reuters

Trump globaliza sus ataques contra la Prensa

La batalla del presidente de EE UU contra los medios cruza fronteras tras su millonaria demanda a la cadena británica BBC por la edición de un vídeo donde aparecía el republicano

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Mucho antes de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos ya era un personaje de libro. En concreto, de ese que utilizó como prototipo ... la American Bar Association en su artículo sobre los 'libel bully' para definir el uso y abuso de las leyes contra la difamación por parte de quienes las utilizan para acosar e intimidar a sus críticos. Desde que en 1984 denunciase al 'Chicago Tribune' y a su crítico de arquitectura, Paul Gapp, por calificar de «ridiculez» su proyecto de construir el rascacielos más alto del mundo en un antiguo vertedero de Manhattan, el magnate o su empresa han interpuesto más de 4.000 demandas, según la cuenta que sacó en 2016 el diario 'USA Today'.

