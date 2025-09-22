Alemania pone cifras a una hipotética guerra entre Rusia y la OTAN: mil soldados heridos al día

Las fuerzas armadas alemanas han cuantificado el impacto de un hipotético conflicto a gran escala entre la OTAN y Rusia: un millar de soldados heridos ... al día. Ralf Hoffmann, cirujano general, arrojó esta cifra «siendo realistas» en una entrevista con la agencia Reuters aunque matizó que dependería de la intensidad de la batalla y de las unidades militares implicadas. En cualquier caso, dijo, el ejército planea ya cómo tratar a tal cantidad de militares en caso de que estallara una guerra de esas dimensiones.

Moscú niega que haya comenzado a prepararse para una contienda con la Alianza Atlántica, pero las recientes incursiones de drones y aviones rusos en territorio de la OTAN han elevado los temores. De hecho, la Unión Europea ha puesto este año su plan de rearme (Rearm Europe) en marcha y varios países han confirmado su intención de aumentar su inversión en defensa, empujados sobre todo por la creciente amenaza de Rusia tras la invasión de Ucrania, el mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Los servicios médicos de los ejércitos europeos también se encuentran en un proceso de revisión ante una hipotética contienda. «La naturaleza de la guerra ha cambiado de forma drástica en Ucrania», asumió Hoffmann. En guerras anteriores había más heridos de bala y en este conflicto se producen más lesiones y quemaduras causadas por drones, una experiencia que Alemania tiene en cuenta a la hora de dar formación a los equipos sanitarios militares.

«La naturaleza de la guerra ha cambiado de forma drástica en Ucrania» Ralf Hoffmann Cirujano general

Hoffmann explicó que otra de las lecciones extraídas de la invasión de Ucrania es la necesidad de buscar nuevas formas de trasladar a los soldados heridos. Entre las opciones que analizar el ejército germano se encuentran el uso de trenes hospital –como ya se hace en la exrepública soviética– y autobuses así como la ampliación de la evacuación médica por vía aérea.