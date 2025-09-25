El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos del ejército alemán. Reuters

Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia

Unos 500 soldados, además de policías, bomberos y técnicos de emergencias, participan en Hamburgo en unos ejercicios para testar la respuesta a un eventual ataque en el Báltico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:03

En medio de las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia en el flanco oriental de la organización defensiva occidental, la ciudad-estado de Hamburgo ... vive desde este jueves y hasta el sábado las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial. A los 500 efectivos del Bundeswehr, el ejército federal, se han sumado policías, bomberos, el Servicio Técnico de Emergencias (THW) y las autoridades de la ciudad hanseática para buscar su coordinación y practicar supuestas situaciones en las que sea necesario el trabajo en equipo de todos ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia

Alemania realiza las mayores maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial en plena tensión con Rusia