Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

Bélgica se suma a la lista de países que reconocerán el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que arrancará el 9 de ... septiembre. La decisión, además de las implicaciones que tendrá en las relaciones con Israel, salva en principio la coalición de gobierno belga, que estaba al borde de la ruptura ya que tres de sus cinco formaciones amenazaban con abandonar la alianza si no se daba este paso. La medida irá acompañada, además, de la imposición de «sanciones firmes» -una docena, en concreto- contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que ve cómo cada vez más naciones apuestan por la solución de los dos Estados.

Francia, Canadá o Australia son algunas de las potencias que han anunciado su adhesión a la Declaración de Nueva York -el documento que sienta las bases del reconocimiento del Estado palestino- en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que acogerá esta ciudad entre el 9 y el 23 de septiembre. Maxime Prévot, ministro belga de Relaciones Exteriores, considera que se trata de un «gesto político y diplomático contundente para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados y condenar las pretensiones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y ocupaciones militares».

Él pertenece a Les Engagés, uno de los tres partidos de la coalición de gobierno, junto a los socialistas del Vooruit y el CD&V, que abogaban por endurecer la posición de Bélgica hacia Israel. Las dos formaciones con más peso en el gabinete, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) del primer ministro, Bart De Wever, y el Movimiento Reformista (MR), habían bloqueado hasta ahora todos los intentos en ese sentido. Prévot, sin embargo, ha matizado la decisión de reconocer el Estado palestino, que sólo se materializará -mediante un decreto real- cuando «el último rehén haya sido liberado» y Hamás «ya no asuma ninguna gestión de Palestina».

«Es un gesto político y diplomático contundente para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados y condenar las pretensiones expansionistas de Israel» Maxime Prévot Ministro belga de Relaciones Exteriores

Más allá del «gesto» de abogar por el camino de los dos Estados, como hicieron antes España o Irlanda, Bélgica pretende castigar al Ejecutivo hebreo mediante sanciones. Lo hará, por ejemplo, con el veto a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes, la revisión de las compras públicas a este país, posibles acciones judiciales o prohibiciones de sobrevuelo y tránsito. Prévot, eso sí, subrayó que «se denunciará con mayor contundencia cualquier acto de antisemitismo o glorificación del terrorismo por parte de los partidarios» de Hamás.