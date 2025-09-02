El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maxime Prévot, ministro belga de Exteriores. EFE

Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

La coalición de gobierno belga estaba al borde de la ruptura, con tres de sus cinco formaciones dispuestas a dinamitar la alianza si no se apostaba por la solución de los dos Estados

María Rego

María Rego

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:49

Bélgica se suma a la lista de países que reconocerán el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que arrancará el 9 de ... septiembre. La decisión, además de las implicaciones que tendrá en las relaciones con Israel, salva en principio la coalición de gobierno belga, que estaba al borde de la ruptura ya que tres de sus cinco formaciones amenazaban con abandonar la alianza si no se daba este paso. La medida irá acompañada, además, de la imposición de «sanciones firmes» -una docena, en concreto- contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que ve cómo cada vez más naciones apuestan por la solución de los dos Estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5

    La educación concertada acepta «un mal acuerdo» y desconvoca la huelga del inicio de curso en Asturias
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  7. 7 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  8. 8 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre