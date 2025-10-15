El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EFE

Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump por no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%

La Comisión Europea apunta que «responderá de forma apropiada» a las medidas que tome EE UU contra alguno de los Estados miembros.

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13

Comenta

La Comisión Europea ha asegurado que defenderá a España ante las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. «Responderemos de forma apropiada, como hacemos siempre, ... ante las medidas que se tomen contra uno o varios Estados miembros», ha afirmado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. La respuesta de Bruselas llega tan solo un día después de que el dirigente de la Casa Blanca amenazara a España con aranceles comerciales por no elevar su gasto militar hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

