El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta es la 'famosa' camiseta amarilla con la que jugará excepcionalmente el Sporting
Una prueba en Florida de un misil de largo alcance del ejército estadounidense. EFE

Crece la alarma mundial por la tensión nuclear entre Moscú y Washington

El tratado de limitación de ojivas expira en febrero y no parece que vaya a ser ratificado mientras las dos Coreas, China y Japón se rearman

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Vuelve el miedo a un conflicto nuclear. Donald Trump sacó de la nevera la vieja Guerra Fría cuando anunció que Estados Unidos se planteaba reanudar ... los ensayos con su arsenal atómico. Moscú reaccionó de inmediato y dijo que haría lo mismo. Y este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, exigió a Washington que aclare si estas pruebas se refieren a armamento con propulsión nuclear o a la reanudación de tests con misiles de este tipo. «Si se trata de lo segundo, eso creará dinámicas negativas y provocará medidas de respuesta por parte de otros países, incluido Rusia», advirtió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  3. 3 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos
  10. 10

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Crece la alarma mundial por la tensión nuclear entre Moscú y Washington

Crece la alarma mundial por la tensión nuclear entre Moscú y Washington