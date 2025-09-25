Dinamarca sufre otro episodio con drones no identificados en cuatro aeropuertos

Drones no identificados fueron observados en la noche del miércoles al jueves sobre cuatro aeropuertos de Dinamarca, uno de los cuales -el de Aalborg, en ... el norte- tuvo que suspender su servicio. Se trata del segundo episodio de este tipo que sufre el país esta semana después de que la terminal aérea de Copenhague tuviera que ser cerrada el pasado lunes por un incidente similar. Las autoridades no han aportado por ahora más datos sobre el origen de los aparatos o sus intenciones.

Los drones fueron detectados en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sonderborg y en la base aérea Skrydstrup, antes de alejarse por su cuenta. «No fue posible derribarlos, volaron sobre una zona muy extensa por un par de horas. Hasta este momento tampoco hemos aprehendido a sus operadores», indicó el inspector Jesper Bojgaard Madsen sobre el incidente en Aarhus. La Policía de Jutlandia del Sur confirmó, por su parte, que recibió «varios reportes» de aparatos aéreos no tripulados a lo largo de la noche del miércoles.

Las terminales de Esbjerg y Sonderborg, a diferencia de la de Aalborg, no se vieron obligadas a cerrar ya que no tenían vuelos programados a la hora en la que fueron detectados los drones, que «volaron con luces y fueron vistos desde el suelo», explicó la Policía local «No está claro de qué tipo son (...) o cuál es el motivo» de su presencia, reconoció. Una investigación en colaboración con el PET, el servicio danés de Inteligencia, y las fuerzas armadas trata de arrojar luz sobre el episodio.

«No fue posible derribar los drones, volaron sobre una zona muy extensa por un par de horas. Hasta este momento tampoco hemos aprehendido a sus operadores» Jesper Bojgaard Madsen Jefe de la Policía de Jutlandia del Norte

El aeropuerto de Copenhague tuvo que suspender su actividad en la noche del lunes y la madrugada del martes durante varias horas por la presencia de drones de gran tamaño. Un incidente que fue catalogado por la primera ministra, Mette Frederiksen, como el «ataque más grave contra una infraestructura crítica de Dinamarca» hasta la fecha.