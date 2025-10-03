Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

El aeropuerto de Múnich, en Alemania, ha suspendido sus operaciones desde la noche del jueves hasta este viernes debido a una nueva intrusión de drones ... en el espacio aéreo europeo. La terminal ha debido cancelar 17 vuelos que han dejado a 3.000 pasajeros en tierra, mientras otras 15 aeronaves han sido desviadas a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

«A última hora de la noche del 2 de octubre, el control de tráfico aéreo alemán (DFS) restringió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22,18 y luego las suspendió por completo debido a varios avistamientos de drones», ha informado la autoridad portuaria en un comunicado. Numerosos viajeros han pernoctado en la terminal después de que la dirección les proporcionara camas plegables, mantas, comida y agua. «Ha sido una noche terrible, pero se trataba de eso o de perder los vuelos», comentaba un viajero a los medios, que no llegó a apercibirse de los movimientos de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto en busca de los drones.

La intrusión se produjo en dos fases. Primero llegó un dron y, poco más tarde, fueron avistados varios. La detección y la defensa contra estos aparatos están en manos de la policía federal y estatal, que de inmediato ordenaron el despegue de helicópteros para seguir a los aviones no tripulados,sin éxito alguno.

El cierre de Múnich es el último incidente de una cadena de perturbaciones del espacio aéreo europeo vinculados a 'drones fantasma. Solo este pasado mes de septiembre, 14 aeropuertos del continente han debido restringir o cancelar sus operaciones debido a las incursiones. Nunca hasta ahora se ha producido una cifra tan alta en un mes, lo que consolida para los gobiernos de la UE que se trata de un episodio de «guerra híbrida» frente a supuestos incidentes civiles. El miércoles entró también en vigor en Lituania una prórroga del cierre de su espacio aéreo hasta diciembre para prevenir este tipo de entradas, que se han convertido en frecuentes desde la zona bielorrusa.

Dinamarca, Noruega y Polonia han sido tres de los países del continente especialmente afectados. El primero de ellos ha sido esta semana la sede durante dos días de la cumbre de líderes de la UE destinada a estudiar cómo combatir la amenaza por el aire. La preocupación es clara. Nunca una cumbre en la hasta ahora pacífica Europa se ha blindado tanto como la de Copenhague, con prohibición de hacer volar aviones no tripulados civiles durante una semana y el envío desde Alemania y Suecia de drones antiaéreos. Acudió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero en esta ocasión no como líder que pedía ayuda para su nación en guerra, sino como experto en batallar contra drones que venía a prestársela a los gobiernos europeos.

El espacio comunitario, y el de la OTAN, están cambiando aceleradamente ante la nueva realidad de la 'guerra híbrida'. Alemania vive una nueva crisis interna entre los ministerios de Defensa y Exterior sobre las características del servicio militar ante una escalada de tensión provocada por la guerra subterránea: drones misteriosos, asaltos cibernéticos y sabotajes a infraestructuras, según ennumeró hace poco el canciller Friedrich Merz. El titular de Defensa, Boris Pistorius, defiende este mismo viernes en 'Bild' que el servicio militar debe mantener su vocación voluntaria si no se produce un conflicto, mientras su compañero en Asuntos Exteriores, Johann Wadephul ( CDU ), considera urgente reimponer de forma inmediata la 'mili' obligatoria, vigente hasta 2011 «ante la nueva realidad de la guerra híbrida». «Confiar en Dios en que habrá suficientes voluntarios pronto dejará de ser suficiente», ha declarado en ese sentido el I nspector General del Ejército, Alfons Mais.

La cuestión que intriga a Europa es de dónde proceden los drones intrusos, ya que hasta ahora ninguno de los que han obligado a cerrar los aeropuertos ha sido identificado. Todos los aparatos han desaparecido en cuestión de minutos sin que los militares ni la Policía hayan conseguido detectar su procedencia ni quién los pilotaba, aunque en todos los casos se atribuye a «profesionales» dada la capacidad de interferencia y, en especial, de huida.