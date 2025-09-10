El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El turístico tranvía de Lisboa es una de las principales atracciones turísticas de la capital lusa. EFE

La empresa de mantenimiento del funicular de La Gloria de Lisboa usó una dirección falsa durante una década

El parque tecnológico Madan ha denunciado que la compañía «nunca tuvo contrato de alquiler» en las señas que utilizaba

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:42

La empresa encargada del mantenimiento del funicular de La Gloria en Lisboa, cuyo accidente la semana pasada provocó 16 muertos y 22 heridos, utilizó durante ... una década una dirección falsa. Así lo ha destapado el periódico portugués 'Público'. Así la compañía aseguraba estar ubicada en el parque tecnológico Madan, vinculado a la Universidad Nova de la capital lusa, a pesar de que en ningún momento tuvo actividad en este emplazamiento.

