¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Estación de tren de Eurostar. Reuters

Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

La cancelación de la mitad de los trenes entre Bruselas y París ha dejado tirados a miles de funcionarios que viajaban a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Bélgica se ha levantado este lunes con una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. El paro afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se ha cancelado-, dejando tirados a miles de funcionarios europeos que tenían intención de viajar esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía hacia el Ejecutivo liderado por el nacionalista flamenco Bart De Weber.

