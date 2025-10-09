El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vladímir Putin al ser recibido este jueves por el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon. Reuters

Putin viaja a Asia Central para recordar su influencia en la zona

Desde Dusanbé el mandatario ruso apoyó a Trump en su propuesta para resolver el conflicto de Oriente Próximo y la existencia de Palestina como Estado

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:03

Comenta

El presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha recibido este jueves a Vladímir Putin en Dusanbé. Ambos mandatarios se han reunido en la capital de Tayikistán para ... participar en la cumbre Rusia-Asia Central y la de la Comunidad de Estados Independientes. Para Moscú estos países son de vital importancia en un contexto de guerra y tensión con Occidente. A través de ellos exporta gas y petróleo o recibe productos sancionados a través de empresas especializadas en Kazajistán y es vital para el Kremlin conservar su influencia en estos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Putin viaja a Asia Central para recordar su influencia en la zona

Putin viaja a Asia Central para recordar su influencia en la zona