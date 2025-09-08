El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía controla una manifestación de protesta contra un hotel que alberga a solicitantes de asilo en Rotherham. EP

Starmer prepara el traslado de los inmigrantes alojados en hoteles a antiguos cuarteles

El Reino Unido registra 3.081 manifestaciones contra hostales y albergues solo este verano alimentadas por el descontento y los mensajes populistas

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:44

El Gobierno británico aborda la clausura de plazas de hotel y de albergues para inmigrantes con el fin de realojar a sus inquilinos en antiguas ... bases militares. Aunque todavía no ha fijado una fecha, el primer ministro, Keir Starmer, parece interesado en retomar el denostado planteamiento de su predecesor conservador, Rishi Sunak, que fue duramente criticado en 2023 por los laboristas. Ahora, el 'premier' puede verse empujado a adoptar esta medida forzado por las constantes protestas callejeras ante los refugios, movilizadas casi siempre por la ultraderecha con especial reiteración en Londres.

