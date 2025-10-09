El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una pareja se abraza en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. AFP

El acuerdo de paz se romperá

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Porque ciertamente el acuerdo de paz se romperá. No puede ser de otra manera porque los líderes de ambos bandos únicamente ansían la guerra y ... ninguna otra cosa. Esta pausa en los combates podría ser larga pues ambos están muy fatigados. Hamás ha sufrido muchísimos más daños y se encuentra en mucha peor situación, pero los israelíes también han sufrido un duro desgaste a múltiples niveles, se han metido en un callejón sin salida estratégico y quieren recuperar a los rehenes que todavía estén vivos. Aun así, Netanyahu hubiera seguido combatiendo de no ser por las duras presiones de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El acuerdo de paz se romperá

El acuerdo de paz se romperá