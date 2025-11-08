El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Paula Gil posa en Bilbao antes de la entrevista. Ignacio Pérez

Paula Gil | Presidenta de Médicos Sin Fronteras España

«La situación humanitaria en Gaza no ha mejorado nada tras la tregua»

La falta de acceso a bienes básicos y los combates entre bandas rivales impiden el regreso a la normalidad en una Franja devastada

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:54

Paula Gil dibuja un escenario global descorazonador. No solo por los conflictos bélicos que desangran al mundo, sobre todo en el continente africano, sino porque ... cada vez hay menos recursos para asistir a la población civil que sufre la peor parte. La presidenta de Médicos Sin Fronteras España lamenta profundamente que se esté produciendo el «colapso de todo el sistema humanitario» en uno de los momentos en los que más falta hace.

