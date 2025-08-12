El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bono, vocalista de U2, durante un concierto en Estados Unidos. Reuters

U2 denuncia la guerra en Gaza: «No hay justificación para la brutalidad de Netanyahu»

La banda irlandesa firma un manifiesto donde critica al Gobierno de Israel y acusa a Hamás de «jugar con las vidas« de 2 millones de palestinos

María Rego

María Rego

Martes, 12 de agosto 2025, 16:00

La masacre cometida el 7 de octubre de 2023 por Hamás en territorio israelí, donde asesinó a 1.400 personas y secuestró a otras 252, ... sorprendió a U2 en Estados Unidos. La banda irlandesa tenía un concierto programado en el desierto de Nevada, en Las Vegas, horas después de que las imágenes de los atentados dieran la vuelta al mundo. Su líder no dudó al subirse al escenario y denunció lo ocurrido frente a miles de seguidores, con un recuerdo especial para las víctimas, la mayoría veinteañeros, del festival Supernova en Re'im. Ahora, casi dos años después, Bono y sus compañeros se han pronunciado sobre la guerra que desató aquel episodio y que se ha cobrado cerca de 61.500 vidas en Gaza. En un manifiesto colgado en su web se muestran «conmocionados» y arremeten contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu y también contra Hamás.

