Muere a los 92 años el empresario e impulsor del turismo en Asturias Emilio Serrano Quesada Tras estudiar Náutica se decantó por seguir la estela familiar y acabó marcando el camino de la destilería Los Serranos, a la que consagró su vida en San Martín de Collera

Jessica M. Puga Gijón Lunes, 6 de octubre 2025 | Actualizado 07/10/2025 00:19h. Compartir

Asturias llora la pérdida de Emilio Serrano Quesada (1933), un empresario comprometido y uno de los principales impulsores del turismo en la región en unos años en que los visitantes que llegaban al Principado no alcanzaban, ni de lejos, las cifras actuales. Falleció ayer alos 92 años en la pequeña aldea riosellana de Collera.

Estudió Náutica, pero acabó optando por seguir la estela familiar y dedicarse a la destilería porque sus parientes reclamaron su presencia en la nueva fábrica que su familia abrió en Asturias. Le terminó cautivando la paz que encontraba junto al alambique y le enganchó ir descubriendo los misterios y milagros de la destilación. Ahí, en San Martín de Collera, en Ribadesella y muy cerca del mar que le enamoraba, desarrolló una trayectoria profesional intachable que le consagró y por la que fue premiado en múltiples ocasiones. De hecho, no hay casa que no tuviera anís o licor de guindas de Los Serranos. Tal fue su relevancia que hasta sus icónicas botellas no faltaban ni en el bar que atendía Quique San Francisco en la emblemática 'Cuéntame cómo pasó'. Con los años, la variedad de productos que elaboraba la familia ha ido creciendo sin perder de vista la tradición y la paciencia que requiere la destilación. Emilio Serrano Quesada defendía la paciencia como ingrediente ineludible de la receta.

El oficio le llegó a Emilio Serrano Quesada por partida doble tanto materna, con su bisabuelo Bernardo, destilador y lagarero artesano y más tarde industrial en el año 1880, y paterna, por su abuelo Julián y su hermano Francisco, fundadores de Anís de la Asturiana en 1895 en Oviedo y más tarde en Quintanar de la Orden, Toledo. En 1949, se produce la separación familiar y su abuelo Julián, su padre Emilio y sus tíos Víctor y Juan instalan unas nuevas destilerías en Madrid con el nombre de Anís Tico-Tico, de las que ya formó parte. En 1960, decididos a defender los productos asturianos, se instalan en San Martín de Collera bajo la marca de Destilerías Los Serranos, en los mismos terrenos y edificios que utilizó su bisabuelo materno. Así, la tradición familiar se remonta al siglo XVI.

Ampliar Amigos de Dionisio de la Huerta le entregan a Emilio Serrano un cartel del XLII Descenso Internacional del Sella que tiene publicidad de Los Serranos en una de las últimas fotografías de Emilio Serrano

Fue uno de los promotores del despegue turístico de Asturias. A partir de los años 50 recorrió España y Europa en su defensa. «Había que airear nuestro bello paisaje y desde Fitur, donde fuimos pioneros, se hizo una gran labor», declaró a este periódico en 2021. Celebraba entonces que Asturias fuese reconocida por todas las cualidades que encierra. «En gastronomía, el avance ha sido extraordinario», apuntó, al tiempo que se confesaba seguidor y coleccionista de 'Yantar', el suplemento de gastronomía de este periódico. Sabía Emilio Serrano Quesada que los asturianos debían cumplir ciertos mandamientos, y enumeraba «amor a la empresa, respeto a la tradición, diálogo y confianza, y no olvidarse que hacer negocio es circunstancial, pero hacer empresa es futuro».

Estudioso incansable y amante de los libros, en su despacho atesoraba cientos de volúmenes de todo tipo. Cultivaba la poesía, con obras publicadas y firmadas por él mismo. Era un dandi, lo sabía y bromeaba con ello. Y su forma de entender Asturias fue siempre muy instructiva, con un camino trazado y objetivos claros a conseguir. Las ganas y la pasión por todo lo que amaba nunca le faltaron, aunque los últimos años el físico no le siguiera el ritmo. Pocos premios y reconocimientos hay que no tuviera en su casa: la Medalla de Plata de Asturias, ser Hijo Predilecto de Ribadesella y Embajador de la Hostelería, el Premio Serondaya a la Innovación Cultural en la categoría de Gastronomía en 2022, el galardón Agroalimentario de Asturias en 2023 (otorgado por EL COMERCIO)... La Federación Española de Bebidas Espirituosas premió a Los Serranos el año pasado, y a Emilio Serrano Quesada le seguían ilusionando los reconocimientos como el primer día. Los restos del empresario serán recibidos el miércoles, a las 13 horas, en la iglesia parroquial de San Martín de Collera, en Ribadesella, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido será su traslado al cementerio parroquial donde recibirá cristiana sepultura.