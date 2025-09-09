Abre el plazo de reclamaciones a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Desde hoy y hasta el 23 de octubre, incluido, el Ayuntamiento abre el plazo para la presentación de reclamaciones y sugerencias del proyecto técnico para ... el establecimiento en Oviedo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la correspondiente ordenanza reguladora. Son, en total, 30 días hábiles. Si no se presentara ninguna reclamación, el acuerdo de aprobación inicial alcanzado en el último Pleno municipal se elevaría a definitivo.

Combatir el incremento de la contaminación derivado del modelo actual de movilidad conlleva el establecimiento por obligación legal de una ZBE en la capital del Principado.

La regulación en Oviedo se realizará mediante la creación de dos anillos, uno interior y otro exterior. El primero estará delimitado por las siguientes vías: Adelantado de La Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri.

En cuanto al exterior, estará delimitado por las siguientes calles: General Elorza, Adelantado de La Florida, la Ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, Padre Vinjoy, Hermanos Menéndez Pidal, Real Oviedo, Independencia y la avenida de Santander.

Los vehículos que disponen de libre acceso, circulación y estacionamiento en ambos anillos sin necesidad de autorización municipal son: los ciclos, bicicletas y los vehículos de movilidad personal. Los vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO y 0.

Las restricciones de acceso vienen perfectamente definidas en la ordenanza. En el anillo interior se prohíbe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos a motor definidos por la normativa estatal como más contaminantes; esto es, los que no tienen distintivo ambiental. Desde el 31 de diciembre de este año.

En el anillo exterior, esta misma clase de vehículos tendrá la mismas restricciones a partir del 31 de diciembre de 2027. Todo está en la ordenanza.