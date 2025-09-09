El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vista de la Uría. P. L.

Abre el plazo de reclamaciones a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Los vehículos más contaminantes no podrán acceder ni estacionar en el anillo interior a partir del próximo 31 de diciembre

P. Alvear

Oiviedo

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:22

Desde hoy y hasta el 23 de octubre, incluido, el Ayuntamiento abre el plazo para la presentación de reclamaciones y sugerencias del proyecto técnico para ... el establecimiento en Oviedo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la correspondiente ordenanza reguladora. Son, en total, 30 días hábiles. Si no se presentara ninguna reclamación, el acuerdo de aprobación inicial alcanzado en el último Pleno municipal se elevaría a definitivo.

