Canteli presidió el Pleno, con Mario Arias, José Ramón Prado, Leticia González y Nacho Cuesta en la bancada.. M. Rojas

Nacho Cuesta: «En Oviedo, la Zona de Bajas Emisiones no afectará a quienes vivan y a quienes trabajen»

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo considera que la implantación es «una extraordinaria oportunidad para reorganizar el sistema de movilidad» y «seremos un ejemplo»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:38

Más de 350 ciudades europeas han implantado ya la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con un «grado de satisfacción ciudadana que ronda el ... 70 o 75%», según explicó este martes el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Nacho Cuesta. Oviedo va camino de sumarse, con el objetivo de reducir la contaminación con las restricciones a vehículos más antiguos en el entorno del Campo San Francisco y controlar los accesos en las rondas con cámaras de vigilancia a partir de 2026.

