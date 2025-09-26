Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
Los Bomberos han tenido que cortar la valla y la Policía Local se encarga de regular el tráfico tras el impactante accidente en las inmediaciones de la glorieta de la Cruz Roja, que no deja heridos
P. A.
Oviiedo
Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:51
Gran susto en Oviedo. Un conductor ha perdido el control de su vehículo, un BMW, e invadido la acera impactando contra una valla. Sucedió en las inmediaciones de la glorieta de la Cruz Roja, alrededor de las dos de la tarde. Sólo ha habido que lamentar daños materiales.
Según los testigos, un vehículo, que también accedía a Oviedo por esta vía de entrada, le cerró el paso en una suerte de maniobra que pudo acabar en tragedia, ya que muy cerca hay un paso de peatones que une con la calle Francisco Rodríguez García. Por suerte, ningún caminante fue arrollado y los conductores se encontraban bien.
Al lugar acudió la Policía Local, para regular el tráfico en una hora punta, y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que tuvieron que cortar la valla afectada.
