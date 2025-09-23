El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laureano Víctor García, Alfredo García Quintana y Lourdes Campillo. S. N.

Los Amigos del Camino, en Oviedo, homenajearán a María Josefa Sanz este jueves

Celebrarán el X aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad en el Auditorio

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:51

La declaración de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la Humanidad cumple diez años y la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado lo celebrará por todo lo alto este jueves, a partir de las 18.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. Y lo hará por tres razones: por el aniversario en sí, ya que el reconocimiento supuso «una antes y un después para los caminos asturianos, tanto el Primitivo como el de la Costa y el del Salvador; porque el Primitivo es un de las rutas que más crece, con un incremento de extranjeros de un nivel medio alto, que dan otro sentidos a las peregrinaciones; y como presentación de la propia federación, constituida en mayo», explicó el presidente del colectivo, Laureano Víctor García Díaz, acompañado del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, y la presidenta de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino, Lourdes Campillo Meras, durante la presentación.

El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, servirá de homenaje también a María Josefa Sanz, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo y cronista del Ayuntamiento de Avilés. Le entregará el Bordón de los Caminos de Santiago por sus «más de 35 años de estudio, difusión y promoción, de recorrer el propio Camino y de estar siempre dispuesta para cualquier cosa». También presidió la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino. Antes habrá una misa en la Catedral con el coro San Javier y una ofrenda floral y en el acto institucional, el concierto del Orfeón Principado.

