El Ayuntamiento de Oviedo ofreció parte del Calatrava para unificar los juzgados, pero fue rechazado

A. Arce Oviedo Miércoles, 6 de agosto 2025, 20:38

El rector, Ignacio Villaverde, calificó hace dos días de «ocurrencia» la propuesta del alcalde, Alfredo Canteli, de reagrupar las sedes judiciales dispersas en el edificio de la antigua Escuela de Minas ... y le instó públicamente a hacer lo propio con edificios que sí sean propiedad del Ayuntamiento de Oviedo como el Calatrava o los terrenos de La Vega. La respuesta del gobierno local no se hizo esperar y fue igual de contundente. El primer teniente de alcalde, Mario Arias, acusó ayer a Villaverde de insultar al regidor y desveló que Canteli «sí ofreció parte del Calatrava, pero no reúne condiciones adecuadas a juicio de los implicados». En el caso de La Vega, sostuvo, «resulta difícil que se pueda ofrecer algo que todavía no es del Ayuntamiento y cuyo desarrollo todavía no está regularizado».

Arias, en ese sentido, acusó al rector de «entrar en escena como un elefante en una cacharrería» y de mantener una «preocupante tendencia» a ser «descortés» con el alcalde. Algo, agregó, que, además de ser un «error» en las relaciones institucionales, resulta «injusto» cuando desde el Ayuntamiento se mantiene una política de «absoluta colaboración» con la Universidad. Arias defendió con fiereza al primer edil y destacó que este realizó su propuesta de trasladar las sedes judiciales dispersas a la Escuela de Minas no para ofender al rector ni vulnerar la autonomía universitaria, sino pensando en una solución más rápida y definitiva a un problema que está «colapsando» la administración de Justicia. Ello, añadió con cierta ironía, presuponiendo que las «excelentes relaciones» de Villaverde con el Gobierno del Principado «podrían favorecer alternativas para que la Universidad resolviera sus propios problemas de espacio». «Cuando se está planteando que la Universidad se quede con edificios de El Cristo que, evidentemente, no son suyos, dentro de un proyecto que requiere una inversión de más de 100 millones de euros de todos los asturianos, no, parece que pueda resultar ofensivo o una injerencia a esta institución que el alcalde sugiera que el edificio de Minas podría ser una solución definitiva para la Justicia en Oviedo», argumentó el primer teniente de alcalde. Además, criticó que el rector tachase de «ocurrencia» el planteamiento del regidor ovetense. «Las únicas ocurrencias que han existido son las del propio rector, que aprobó un plan estratégico para la Universidad un día –del que sólo aplicó llevar la Escuela de Minas para Mieres–, y a los pocos días lo cambió porque el Principado le hizo otro proyecto cuya viabilidad, como se está viendo, es muy cuestionable». Al final, el concejal popular recordó que en política, así como en el ámbito académico, «se puede discrepar sin perder las formas» y reiteró el respeto del Consistorio a la Universidad.

