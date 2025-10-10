La bandera de España ondea en las Escuelas Blancas de Oviedo Con motivo del día de la Hispanidad, el izado busca «acercar las Fuerzas Armadas y recordar la bandera que representa a todos los españoles»

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 19:15 Comenta Compartir

La delegación de Defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y el colegio Escuelas Blancas de San Lázaro se unieron para festejar el día de la Hispanidad. A mediodía, ante más de un centenar de alumnos de Infantil y Primaria, el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno, recibió la bandera de España de manos de dos niños y procedió a su solemne izado en el patio escolar al son del himno nacional interpretado por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

El subteniente del Ejército del Aire y del Espacio y miembro de la Delegación de Defensa en Asturias, Antonio Trobajo, explicó que esta iniciativa, –que se celebra en Oviedo desde hace un lustro–, busca «acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad, especialmente a los niños, y recordar la bandera que representa a todos los españoles». Durante la presentación del acto, explicó la historia de la bandera de España, nacida en 1785 por real decreto de Carlos III.

Ante la mirada de los pequeños escolares, en una jornada que se convirtió casi en una fiesta, la concejala delegada de Educación, Lourdes García, hizo entrega de una placa conmemorativa a la directora del colegio, Susana Álvarez, marcando el fin de una semana de actividades pedagógicas.

A pesar de las críticas de colectivos como Codopa –que rechazó la organización de actos militares en colegios–, tanto la dirección de las Escuelas Blancas como la representante del Ayuntamiento insistieron en el carácter meramente educativo y pedagógico del acto, supervisado por la inspección educativa. Rosa Fabián, jefa de estudios, quien reiteró que la actividad tiene un «enfoque pedagógico, nada ideológico», con el objetivo de que los niños comprendan el carácter solemne de la bandera.