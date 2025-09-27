La bioincubadora de La Corredoria requiere una «actuación integral» en el ala este del Vivarium

Antes de que concluya el año, está previsto que comiencen las obras de construcción de la nueva bioincubadora de alta tecnología en ciencias de la ... vida en el edificio del Vivarium de La Corredoria. Los pasos, para ello, se van cumpliendo. La mesa de contratación de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado, Sekuens, se reunió este mes de septiembre para la apertura de las ofertas para la reforma parcial del Vivarium. Tres son las aspirantes –la UTE Citanias-Imesa, Civis Global S. L. U. y Valtria Engineering S. A.– a un contrato que supera el millón de euros –a 1.305.350 euros– y tiene un plazo de seis meses.

La bioincubadora, cuyas obras finalizarán a principios de 2026, llevará aparejada la creación de hasta 115 nuevos empleos –50 directos y 65 indirectos–, 15 empresas, asesorará a 35 y dará formación a otras 200 hasta 2027. Su objetivo será desarrollar nuevos productos y servicios innovadores vinculados al ámbito sanitario con los principios de la industria 5.0. El Ejecutivo regional tiene toda la maquinaria en marcha para que el proyecto se convierta en una realidad dentro de poco.

El edificio del Vivarium tiene más de 14 años –entró en funcionamiento al completo en 2011–; y aunque pueda parecer reciente, «la antigüedad de equipos existentes, su obsolescencia y las carencias de la instalación ejecutada, se considera necesario efectuar una actuación integral sobre las instalaciones de las zonas a reformar y no es posible aprovechar partes de la instalación de climatización, ventilación o iluminación», recoge el proyecto básico y de ejecución de la reforma parcial realizado por Runitek Ingenieros.

La superficie de actuación aproximada es de 678 metros cuadrados entre la planta bajo rasante y la planta baja en la zona este del edificio. La obra, que no tardará en comenzar, podrá compatibilizarse con el uso actual del edificio, porque de afectar lo hará «mínimamente», sostiene.

Se hará en dos fases. La primera de ellas se centrará en la intervención para poner en marcha un espacio de coworking, de unos 50 metros, que estará situado en la planta baja y estará listo en un plazo de sólo tres semanas –para el resto de la bioincubadora se estima un tiempo de 21 semanas–. Estará situado en la planta baja, que en la actualidad dispone de cinco laboratorios que suman una superficie útil de 340 metros cuadrados. Junto al citado coworking, habrá dos nuevos laboratorios, con las llamadas salas blancas y oficina.

En la planta semisótano está prevista la remodelación de una superficie de 338 metros cuadrados para hacer realidad tres almacenes, una sala de escalado a producción y una sala de cultivos celulares, a grandes rasgos.

Será una de las tres licitadoras la encargada de hacer la remodelación parcial de un centro necesario que fomentará la innovación y creará puestos de trabajo en Oviedo.