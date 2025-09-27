El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Vivarium, inaugurado hace catorce años, albergará la bioincubadora. M. Rojas

La bioincubadora de La Corredoria requiere una «actuación integral» en el ala este del Vivarium

La obra, a la que optan tres empresas, se compatibilizará con la actividad del edificio y en la primera fase estará listo el corworking

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

Antes de que concluya el año, está previsto que comiencen las obras de construcción de la nueva bioincubadora de alta tecnología en ciencias de la ... vida en el edificio del Vivarium de La Corredoria. Los pasos, para ello, se van cumpliendo. La mesa de contratación de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado, Sekuens, se reunió este mes de septiembre para la apertura de las ofertas para la reforma parcial del Vivarium. Tres son las aspirantes –la UTE Citanias-Imesa, Civis Global S. L. U. y Valtria Engineering S. A.– a un contrato que supera el millón de euros –a 1.305.350 euros– y tiene un plazo de seis meses.

