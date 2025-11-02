El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los profesores del colegio de Latores que participaron en el proyecto. E. C.

El Campo San Francisco, más accesible con pictogramas

Profesores del colegio de Latores participan en el proyecto para mejorar la visita de las personas con diversidad funcional en Oviedo

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Un grupo de profesores voluntarios del Colegio de Educación Especial de Latores se ha embarcado en un proyecto para hacer el Campo San Francisco más inclusivo con pictogramas. Esta iniciativa, que partió de una solicitud del propio Ayuntamiento, busca mejorar la accesibilidad para personas con diversidad funcional pero beneficiará a toda la ciudadanía. «Nos demandaron desde el Ayuntamiento el proyecto en julio», comenta Ana Iglesias, jefa de estudios del Colegio de Latores. Con experiencia previa en la creación de sistemas de señalización accesible, el centro educativo aceptó el reto. «No es fácil hacerlo, pero el apoyo visual es necesario para todo tipo de personas, desde personas en el espectro autista hasta personas mayores, porque una imagen vale más que mil palabras», añade Iglesias.

El objetivo es solventar las carencias de señalización que presenta actualmente este pulmón verde de Oviedo. Según explica la jefa de estudios, «en la parte alta del parque solo tienen información escrita y es necesario más señalizaciones de distintas zonas, así como las normas de uso que tienen dibujos poco icónicos». Este proyecto no es una iniciativa aislada para el colegio de Latores. «Ya hicimos las bibliotecas como la de El Fontán y ahora también nos han llamado del polideportivo de San Claudio para hacer pictografías de la zona», señala Iglesias. «Nuestro interés partió de personas autistas, pero esto vale para cualquiera e incluso para quienes no saben el idioma».

La instalación de pictogramas en espacios públicos es una medida de accesibilidad cognitiva cada vez más extendida en diferentes ciudades. Estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa no solo favorecen la autonomía de personas con autismo, discapacidad intelectual o deterioro cognitivo, también son una herramienta útil para turistas y mayores.

