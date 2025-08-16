Canteli asegura que el Calatrava y la plaza de toros darán vida a El Cristo a pesar de la parálisis del viejo HUCA

El futuro de la transformación de los terrenos del antiguo HUCA de Oviedo va para largo. Mientras continúan paralizados de manera temporal los trabajos ... de derribo en la parcela de titularidad regional, en la que se encuentran, entre otros, el esqueleto de lo que otrora fue el Hospital General de Asturias, la redacción del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) no comenzará a redactarse, al menos, hasta finales de febrero o principios de marzo del año que viene, tal y como adelantó EL COMERCIO en primicia. Después, el trabajo se prolongará durante cerca de dos años. En todo ese tiempo, y a falta de que la Consejería de Hacienda reanude las demoliciones, suspendidas por la necesidad de valorar la posibilidad de recuperar o no los Hongos y dado que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos aún no se ha mudado al Parque Tecnológico, los vecinos de El Cristo y Buenavista continúan asistiendo a la misma espiral de degradación –social y económica– paulatina en la que los sumió hace ya más de una década el traslado del HUCA a La Cadellada y sin proyecto alternativo para revitalizar los barrios.

No obstante, el alcalde, Alfredo Canteli, confía en que sean las dos iniciativas municipales previstas para la zona las que le den algo de vida a la espera de que el Plan de El Cristo fructifique: la reforma integral de la plaza de toros y la reapertura –en su mayoría como universidad privada– del fallido centro comercial del Calatrava.

Así lo manifestó el regidor ovetense este sábado durante su paso por el estand de EL COMERCIO en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), al que acudió durante una visita institucional tras la celebración del Día de Oviedo en la feria. Lamentó que «la zona de El Cristo no acaba de arrancar a causa de ese antiguo Hospital» y criticó a las administraciones regionales anteriores por no haber ido «trabajando en paralelo» para ofrecer una alternativa en los terrenos al mismo tiempo que se planificaba y llevaba a cabo su traslado. «Se olvidó todo y cuando parecía que iba a arrancar, se paralizan las obras», aseveró, en referencia a la suspensión temporal de las demoliciones. «Me da mucha pena, no estamos haciendo las cosas, bien», aventuró, pero agregó a renglón seguido que «en nuestra parte, que es el Calatrava y que es la plaza de toros, se va a traer vida».

¿Cómo? Por un lado, con la prevista reforma de la plaza de toros de Buenavista. El equipo de gobierno local del PP, todavía en fase de negociación del proyecto con la Consejería de Cultura, quiere ampliar el aforo hasta los cinco mil espectadores, ampliables a ocho mil durante la celebración de conciertos, y recuperar por completo el edificio, desde hace lustros en estado de ruina y vallado desde los últimos años. «Al final del año que viene tiene que estar puesta la primera piedra. No todo, pero ese es mi compromiso. Primero tiene que iniciarse la pista de atletismo, pero el año que viene, aunque sea el 31 de diciembre a las doce de la noche, tienen que iniciarse las obras. Es una realidad que tiene que estar en obras totalmente en el año 2027», anunció el primer edil, quien confió en que dentro de dos años , «si no terminada, estén muy avanzadas las obras».

Universidad Alfonso X

Por otro lado, con el desembarco en la fallida galería comercial de Buenavista de la Universidad Alfonso X (UAX) con dos grados universitarios y la Academia MIR, cuyo proyecto se encuentra también en estos momentos pendiente de la autorización del Gobierno del Principado de Asturias. Canteli defiende la iniciativa a ultranza y sostiene que «el Calatrava fue una gran adquisición (el Ayuntamiento se lo compró a un fondo suizo en una operación municipal valorada en 4,85 millones de euros). «No lo podíamos dejar caer y cuanto más lo visitas más te gusta. Estamos con la universidad, que va a ocupar una planta entera. Yo justificaría haber adjudicado el Calatrava simplemente CON el que viniera la universidad, que va a venir. Cuatro mil alumnos para una zona muy deteriorada», sentenció.