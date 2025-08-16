El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plaza de toros de Buenavista, cerrada por su avanzado estado de ruina, comida por la maleza a la espera de su gran rehabilitación. Mario Rojas

Canteli asegura que el Calatrava y la plaza de toros darán vida a El Cristo a pesar de la parálisis del viejo HUCA

El alcalde anuncia que la mayor parte de la reforma del coso estará terminada a lo largo de 2027 y que el desembarco de la UAX en la galería de Buenavista está asegurado

Alberto Arce
Jana Suárez

Alberto Arce y Jana Suárez

Oviedo | Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:21

El futuro de la transformación de los terrenos del antiguo HUCA de Oviedo va para largo. Mientras continúan paralizados de manera temporal los trabajos ... de derribo en la parcela de titularidad regional, en la que se encuentran, entre otros, el esqueleto de lo que otrora fue el Hospital General de Asturias, la redacción del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) no comenzará a redactarse, al menos, hasta finales de febrero o principios de marzo del año que viene, tal y como adelantó EL COMERCIO en primicia. Después, el trabajo se prolongará durante cerca de dos años. En todo ese tiempo, y a falta de que la Consejería de Hacienda reanude las demoliciones, suspendidas por la necesidad de valorar la posibilidad de recuperar o no los Hongos y dado que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos aún no se ha mudado al Parque Tecnológico, los vecinos de El Cristo y Buenavista continúan asistiendo a la misma espiral de degradación –social y económica– paulatina en la que los sumió hace ya más de una década el traslado del HUCA a La Cadellada y sin proyecto alternativo para revitalizar los barrios.

