El Principado traslada a 2026 los derribos en el viejo HUCA, en Oviedo, e IU dice que el Gobierno «ha fallado»

Muy pocos plazos concretos ofreció este viernes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sobre el futuro del viejo HUCA durante la celebración de una ... comisión extraordinaria en la Junta para tratar la paralización de los derribos. Apenas tres, y ninguno de ellos dibuja un futuro de acciones inmediatas en los maltrechos terrenos de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo. El socialista anunció que las demoliciones se ejecutarán en 2026, es decir, que se trasladarán al año que viene; que los tres informes de los que dependerá el futuro del contrato –uno para reorganizar el plan de obra y hacerlo compatible con la presencia del Centro de Sangre y Tejidos, otro para analizar el estado de los Hongos de Policlínicas, que saldrá a licitación, y un tercero sobre cuestiones relacionadas con la organización– estarán disponibles entre septiembre y octubre, y que el traslado del centro de transfusiones a su nueva sede en el Parque Tecnológico de Llanera no se producirá hasta mayo o junio.

Este fue, precisamente, el argumento principal que utilizó Peláez para explicar el motivo de una suspensión de las actuaciones, apenas tres meses después de su inicio, que se produce, en sus palabras, «por circunstancias técnicas avaladas por informes técnicos». ¿Cuáles? Si en un primer momento, durante la firma del contrato en enero, se preveía que una primera parte de los trabajos –los que se han estado realizando de limpieza y tareas previas y que ya han supuesto una certificación de 420.000 euros– sí pudiera realizarse con el Centro de Sangre funcionando en la parcela; no obstante, también aseguró que la demora en recibir la licencia para adecuar la nave por parte del Ayuntamiento de Llanera ha impedido que el equipamiento, de la Cruz Roja, pudiese dejar el viejo HUCA a principios de este 2025, tal y como estaba planeado.

«La previsión era que los primeros trabajos fuesen compatibles con la presencia allí del Centro de Sangre, avalado por un informe de ingeniería, pero teníamos la previsión de que se trasladasen a Llanera», reiteró. También advirtió que «la suspensión se produce para lograr el menor impacto posible, para garantizar la viabilidad del contrato y el equilibrio de las prestaciones económicas». Es decir, para evitar sobrecostes derivados de parar la obra en una fase más avanzada del proyecto, cuando la adjudicataria, Hercal Diggers, ya hubiese alquilado la maquinaria y subcontratado los servicios de desamiantado. Lo que sí habrá, especuló Peláez, será una posible indemnización a la empresa, porque deberá mantener la seguridad y vigilancia del recinto de las obras durante estos meses.

En cuanto al segundo motivo de la paralización, las dudas sobre el estado de los Hongos, el consejero aclaró que «la advertencia que hace el adjudicatario no es tanto la seguridad de que hay daños estructurales», sino cómo van a afectar en el posterior uso que se le pretende dar al edificio los trabajos de desamiantado. Esto es, Hercal exige conocer de antemano qué uso se le va a dar al inmueble para poder evaluar si se puede recuperar. El Principado, continuó Peláez, piensa ubicar allí una suerte de aceleradora o vivero de empresas ligado al Campus B de la Universidad, aunque aún no hay proyecto.

IU, contra un «pelotazo»

Amén de las de la oposición, que actuó como un bloque contra la gestión del plan de El Cristo por parte del Ejecutivo autonómico, el PSOE también recibió este viernes las críticas de su socio de gobierno en Asturias. El diputado de IU Javier González denunció que «el Gobierno ha fallado porque han pasado 11 años desde el cierre del HUCA y están en el punto de partida; no se han resuelto los problemas de inseguridad y la situación es explosiva». Una «nueva decepción», agregó, y recalcó que el Gobierno «no puede demorarse ni un minuto más». Exigió que los derribos continúen, pero con «información clara» y «certezas para los vecinos», y, sobre todo, que se integre de una vez por todas en el proyecto y en la comisión tripartita –en la que están presentes el Principado, el Ayuntamiento y la Universidad– a la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otras cosas, para despejar el futuro de la vieja Residencia.

Ahí, González pidió firmeza en las negociaciones y que se exploren todas las posibilidades de acuerdo con la Tesorería, pero no a cualquier precio. Es evidente que el Ministerio de Seguridad Social deberá ser compensado por sus terrenos, la pregunta es cómo; y en esas, el principal problema para el PSOE es que IU-Convocatoria por Asturias se opone frontalmente a la construcción de viviendas para cualquier otros fines que no sean públicos. «No nos vale cualquier receta, no vamos a permitir un pelotazo urbanístico; queremos vivienda pública y sin pisos de lujo para unos pocos», sentenció el diputado, para instar a renglón seguido al PSOE a buscar fórmulas que permitan ese encaje urbanístico. Por eso, y porque el nuevo plan especial de El Cristo, que depende de la Consejería de Ordenación del Territorio que dirige IU, «necesita ese acuerdo» para poder comenzar a redactarse sin que sea sobre la base de una unidad disgregada, aventuró.

Peláez, tajante, le respondió que «las responsabilidades del Gobierno son las responsabilidades del Gobierno, que es un órgano colegiado», y que «la Consejería de Ordenación del Territorio es la que tiene las competencias de urbanismo» en el asunto del viejo HUCA. Por otra parte, el consejero ya había reivindicado previamente, en respuesta a preguntas del Partido Popular, que «la Tesorería tiene que tener un papel protagonista en el desarrollo urbanístico», y que el compromiso de las administraciones que forman parte de la comisión tripartita es «ofrecer a la Seguridad Social un desarrollo que le haga atractivo implicarse y hacerse responsable, porque tiene que hacerse responsable» de la recuperación de su parcela.

Guillermo Peláez ofrece sus «más sinceras disculpas a los vecinos»

La comparecencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la comisión monográfica del viejo HUCA comenzó no con un anuncio ni con una promesa político. Lo hizo pidiendo perdón. «Corresponde trasladar nuestras más sinceras disculpas a los vecinos; somos conscientes de los graves trastornos de seguridad y convivencia que genera» la situación del antiguo Hospital.

Al final, el consejero de Hacienda concluyó con dos mensajes que buscaron ser tranquilizadores para la capital asturiana, especialmente para los residentes de El Cristo-Buenavista. El primero, que, aunque suspendidas las demoliciones, «el contrato está en marcha» y que los objetivos no han cambiado: «La recuperación integral de la parcela y convertirla en un solar que se integrará en el parque del Truébano a la espera del posterior desarrollo urbanístico y la creación del Campus B». El segundo, que «los derribos no tienen nada que ver con el traslado del campus y con la unificación de las sedes judiciales».

«No veremos nada hasta 2035, que se preparen los vecinos», advierte el PP

La oposición no dio tregua. Tras un intenso turno de preguntas en el que, grupo tras grupo, los diputados de las diferentes formaciones trataron de coger desprevenido al consejero, la descarga de artillería llegó con las fijaciones de posiciones. José Agustín Cuervas-Mons (PP), denunció las que a su juicio son incoherencias como la demora en la detección de daños en los Hongos, la «permisividad» del Gobierno ante los continuos episodios de robos y vandalismo en los terrenos, o que la comisión mixta apenas se haya convocado en dos ocasiones.

«No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza por lo que le están haciendo a Oviedo y a los vecinos del Cristo», afirmó Cuervas-Mons, para criticar seguidamente la «incompetencia» del Ejecutivo y poner en duda los plazos que maneja la administración. «Ustedes no tienen ningún plan para está zona y ahí no vamos a ver nada hecho hasta 2030 o 2035, que se preparen los vecinos».

Después de él, el diputado forista del Grupo Mixto, Adrán Pumares, recordó que los vecinos «llevan demasiado tiempo aguantando las promesas incumplidas de este Gobierno» y tachando de «excusas» las explicaciones de Guillermo Peláez. «Estamos ante una falta de planificación intolerable», aseguró.

Mucho más duro fue Gonzalo Centeno (VOX) al manifestar que el tema del viejo HUCA «es cada vez más complejo porque lo intentan gestionar ustedes» y que «son los niños los que piden perdón, pero los adultos asumen responsabilidades». También criticó que el Estado, principal administración involucrada en el proyecto como gran propietaria de la mayoría de los terrenos «abandonó el barco» hace tiempo, que «los chatarreros campan a sus anchas» y que el Principado «da pasos, pero a trompicones».

Por su parte, el diputado socialista Luis Ramón Fernández calificó la situación como el «tropiezo no deseado de una administración que hace lo posible por mantener los proyectos», y salió al paso de las críticas ejemplificando con la pérdida de fondos europeos o la demora en la recuperación de la plaza de toros por parte del Ayuntamiento de Oviedo, en manos del PP, «aunque por eso no se llevan las manos a la cabeza».