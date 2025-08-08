El nuevo Plan Especial del viejo HUCA saldrá a licitación en diciembre y se redactará en dos años

La vuelta de las vacaciones también servirá para comenzar a despejar el futuro del viejo HUCA de Oviedo. La Consejería de Ordenación del ... Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, liderada por Izquierda Unida, comenzará en septiembre los trabajos para la redacción de los pliegos de la licitación del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de El Cristo-Buenavista. Las previsiones están ya claras después de que el Ejecutivo regional y el Ministerio de Seguridad Social hayan acordado incluir a la Tesorería en la comisión mixta, un paso esencial puesto que se trata del propietario mayoritario del ámbito. La Administración autonómica iniciará próximamente un proceso de negociación en el que deberá fraguarse un acuerdo similar al que se alcanzó en su día con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos de La Vega y que defina cuáles son las cargas y qué beneficios obtendrá el Gobierno central por sus suelos, es decir, la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Cuánto costará su demolición y que obtendrá a cambio el departamento que dirige Elma Saiz, bien a través de una permuta o de aprovechamientos en materia de vivienda.

Con ello, el objetivo es que antes de que finalice el año pueda quedar clara la valoración de los terrenos de la Seguridad Social. Al contrario que en el anterior plan especial que fracasó –en el que esta ascendía a 60 millones de euros y que propició que los números no saliesen–, ya no entrarían los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, que a pesar de seguir siendo propiedad del ministerio, han sido cedidos en usufructo a la Universidad de Oviedo para la construcción del Campus B de El Cristo de aquí a 2031 por más de cien millones de euros.

Después, y según el calendario que maneja el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, el contrato saldría a licitación en diciembre con la previsión de que pudiera estar adjudicado a finales de febrero o principios de marzo. Aunque los pliegos no están redactados por ahora, la consejería estima que la salida a contratación se producirá por un precio en el entorno de los 400.000 euros, de los cuales se consignarán cerca de 150.000 en los presupuestos regionales de 2026, y que el plazo de redacción del PERI será de entre 18 y 24 meses.

Según Ruiz Latierro, y ahora que la Universidad ha concluido los estudios sobre el uso que se dará a los edificios cedidos, «se trataba de algo absurdo iniciar la planificación sin antes hablar con la Tesorería porque el plan especial debe ser único para todo el ámbito y no se puede fraccionar; a efectos urbanísticos tiene que ser en conjunto». En ese sentido, calificó como «un éxito» que «todo el mundo entienda que no se puede hacer un plan especial sin los dueños de los terrenos», a pesar de la obviedad, y que ya con el ministerio en la mesa de negociaciones se puede avanzar en esa dirección sin tantas trabas. El Principado, por su parte, es propietario del ámbito donde se encuentra el Hospital General, en el que inició el contrato de demolición que ahora se encuentra suspendido a la espera de despejar la viabilidad de recuperar los Hongos y el traslado del Centro de Sangre y Tejidos a Llanera.

«Dibujos serios»

Eso sí, advirtió, «teniendo claro lo que todo el mundo quiere y los propietarios del suelo, y habiéndolo negociado», porque de lo contrario, «si no sabemos las premisas económicas, mal podrá el equipo redactor dibujar nada y será un fracaso similar al de Hucamp!». Es por ello que el Principado se ha dado estos meses que restan de año de plazo para llegar a un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esa es la hoja de ruta, «empezar la tramitación para que en estos meses lleguemos a un acuerdo y que coincida con la adjudicación del contrato a un equipo redactor para que podamos hacer dibujos serios».

Otro punto positivo, abundó el director general de Ordenación del Territorio del Principado, es que «ahora la cantidad que hay que compensar ya no son 60 millones de euros», aunque reiteró la necesidad de saber con cuánto y de qué forma habrá que ofrecer al ministerio como contraprestación, «si será una permuta en metálico o 200 viviendas, por decir una cifra». Una vez definido se establecerá de manera formal una junta de compensación.