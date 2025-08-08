El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los terrenos del antiguo HUCA, en El Cristo, con la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, el edificio más grande del complejo, a la derecha. Mario Rojas
El nuevo Plan Especial del viejo HUCA saldrá a licitación en diciembre y se redactará en dos años

Ordenación del Territorio iniciará la redacción de los pliegos en septiembre y prevé la adjudicación en marzo al tiempo que se alcance un acuerdo con la Seguridad Social

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:24

La vuelta de las vacaciones también servirá para comenzar a despejar el futuro del viejo HUCA de Oviedo. La Consejería de Ordenación del ... Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, liderada por Izquierda Unida, comenzará en septiembre los trabajos para la redacción de los pliegos de la licitación del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de El Cristo-Buenavista. Las previsiones están ya claras después de que el Ejecutivo regional y el Ministerio de Seguridad Social hayan acordado incluir a la Tesorería en la comisión mixta, un paso esencial puesto que se trata del propietario mayoritario del ámbito. La Administración autonómica iniciará próximamente un proceso de negociación en el que deberá fraguarse un acuerdo similar al que se alcanzó en su día con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos de La Vega y que defina cuáles son las cargas y qué beneficios obtendrá el Gobierno central por sus suelos, es decir, la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Cuánto costará su demolición y que obtendrá a cambio el departamento que dirige Elma Saiz, bien a través de una permuta o de aprovechamientos en materia de vivienda.

