'Cepi' destaca que crear la ciudad de la justicia en Siero tiene cabida legal

A mediados de junio, el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', no dudó subirse al 'cuadrilátero' y ofrecer la cesión gratuita de terrenos en Siero ... para un Palacio de Justicia al considerar que la reunificación de sedes judiciales en la ciudad de Oviedo se complicaba. Una propuesta que, en un principio, fue rechazada por el Principado porque, adujo, «legalmente no se puede trasladar la sede de un partido judicial a un municipio que no esté dentro de dicho partido». Una negativa que llegó tan sólo 24 horas después, pero que ahora todo apunta a que no estaba bien sustentada.

Este pasado martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, aseguró que la posibilidad legal de trasladar la ciudad de la justicia a Siero podría ser factible, invocando al área metropolitana. Con esa puerta abierta, 'Cepi', insistió este miércoles en la mayor sin bajarse del ring: «Hay que considerar que la propuesta de ubicar la sede judicial en Siero es, por ubicación geográfica, la mejor de todas las opciones posibles. Nosotros, el ofrecimiento que hacemos es el ceder gratuitamente suelo para que se pueda construir la nueva sede judicial». En este sentido, subrayó que hay «alguna vía legal para que la propuesta sea viable» y que esta, «además, encaja perfectamente en el modelo de área metropolitana; desde siempre hemos defendido que hay una realidad en Asturias que es esa área metropolitana que desde las administraciones no estamos reconociendo, pero que existe», advirtió el regidor de Siero. «Desde este Ayuntamiento mantenemos el compromiso total y absoluto para colaborar en que se encuentre una solución, pero nuestra oferta no la hacemos para ir contra nadie ni para competir contra nadie, sino que la hacemos de una manera constructiva, pensando en que es una buena alternativa y para que se tenga en consideración y, si encajase, para ponernos a trabajar en ella, para que pueda ser una realidad de manera rápida», concluyó el primer edil sierense.

