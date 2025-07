La Confederación recuerda al Ayuntamiento de Oviedo que puede prohibir el baño en la zona de la tragedia del Nalón

Alberto Arce Oviedo Viernes, 11 de julio 2025, 15:46 Comenta Compartir

Ayer, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo anunció que solicitaría una reunión a tres bandas con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y con el Principado para analizar las causas del ahogamiento de un joven de 18 años el miércoles pasado en las aguas de la conocida como playa del Nalón, en Las Caldas, y las posibles medidas preventivas como la instalación de una señalética que advierta del peligro de ese tramo del cauce. Se trata de una zona muy peligrosa, con pozas de hasta seis metros de profundidad, remolinos y lechos pantanosos, y tanto en ese punto concreto como en otros de las inmediaciones ya se cuentan cinco víctimas mortales a lo largo de los últimos años. La CHC ya recordó el jueves, a través de una nota de prensa, que las competencias para colocar los carteles son del Consistorio; no obstante, durante el mediodía de este viernes, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, lo desmintió públicamente. La cosa no acabó ahí. Poco después, a golpe de rueda de prensa urgente, la Confederación volvió a repetir su mensaje, esta vez en boca de la presidenta del organismo y del comisario de Aguas, Bárbara Monte y Alejandro Barriuso, respectivamente. En palabras de ambos, según la normativa vigente, la colocación de una nueva señalética o la prohibición del baño en esa zona del río depende exclusivamente del Ayuntamiento.

«Volvemos a contactar nuevamente, por lo hicimos hace unos tres o cuatro años; claro, no es responsabilidad del Ayuntamiento, es de la Confederación, es del Principado», manifestó Alfredo Canteli durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Repreguntado, afirmó lo siguiente: «Confederación, Principado, creo que el Ayuntamiento no», si bien manifestó que el Consistorio, «si tiene alguna responsabilidad, no olvidaremos estar ahí también».

Un mensaje, en ese sentido, al que el regidor ovetense añadió una petición de responsabilidad para la ciudadanía que frecuenta esa zona. «Hay que señalizar eso y luego la gente tiene que ser responsable, fundamentalmente eso». También aprovechó para lamentar el trágico suceso. «Creo que era multitud, la gente que estaba bañándose el otro día, entonces saben que hay un riesgo, saben que hay alturas incluso de seis metros de agua, gente no muy preparada para nadar». «Es muy triste que pase esto», agregó, para abundar a renglón seguido sus condolencias a la familia y reiterar la solicitud de responsabilidad a los ovetenses. «Que sean responsables, si ponemos un letrero, si no lo respetan, va a seguir pasando. Hace cuatro años cuando se nos ahogó otro chico, al día siguiente de milagro salvamos a otro, de milagro, lo salvó la Policía». «Que no vuelva a pasar, pero que la gente sea responsable, fundamentalmente, y que nos ayuden los responsables de los ríos, en este caso, a señalizarlo debidamente», reiteró el primer edil.

Al respecto se pronunció instantes después el edil de Infraestructuras, Nacho Cuesta, en la misma línea. «Nosotros entendemos que es competencia de la Confederación, pero en todo caso Seguridad Ciudadana está en contacto con Confederación para que al final o unos o otros lo señalicen de una manera adecuada, porque creemos que es la forma de poder evitar sucesos tan trágicos como lo que ha pasado. Desde Seguridad Ciudadana, como digo, entienden que es una competencia de la Confederación; así se lo han trasladado y están a la espera de que Confederación actúe».

La Confederación dice que no

La respuesta no se hizo esperar. Llegó en forma de rueda de prensa urgente en la sede de la CHC, convocada poco después de que se realizasen estas declaraciones. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry, fue tajante: «Nosotros no tenemos ninguna solicitud del Ayuntamiento en materia de señalización de este tramo del río ni de ningún otro». Después, enumeró las funciones del organismo y dejó claro que entre ellas no se encuentran las competencias en materia de protección civil y seguridad de las personas, y que estas corresponden a la administración local, que en el caso de Oviedo dirige el equipo de gobierno del Partido Popular.

Ampliar Alejandro Barriuso y Bárbara Monte, en la sede de la Confederación Hidrográrfica del Cantábrico. Alex Piña

Es por eso, continuó, que si el Consistorio quisiera hoy mismo instalar dichos carteles, podría hacerlo. «Nosotros ya hemos comunicado que no tendríamos ningún inconveniente en que lo vayan colocando y que luego se regularizará si es necesario, pero no hay ningún inconveniente. Somos conscientes de la importancia de la situación y de la urgencia que esto requiere». Lo mismo para prohibir el baño. «Eso entra dentro de sus competencias. Nosotros no somos competentes para prohibir el baño en una zona, pero si ellos lo quisieran hacer, no tendríamos ningún inconveniente y lo autorizaríamos con la mayor celeridad», sentenció.

A su lado, el comisario de Aguas de la Confederación, Alejandro Barriuso, profundizó en el mensaje. «En base a la normativa de seguridad ciudadana, las competencias son de las entidades locales. Si estuviéramos en un parque natural, podría ser de la administración autonómica. En este caso concreto de Las Caldas entendemos que sería la única vía sectorial por la que ir, porque por la vía de la normativa de agua no está contemplado, sino lo contrario. En Las Caldas entendemos que sería una competencia en base a la seguridad ciudadana del Ayuntamiento».

Barriuso también indicó que la CHC no había recibido, al menos hasta las dos de la tarde de este viernes, petición formal de reunión por parte de ninguna administración, y recordó que «el baño no puede ser limitado (prohibido) por una confederación hidrográfica». Eso sí, repitió la plena disposición del organismo para acompañar al Consistorio en el proceso y dar autorizaciones con diligencia. «Siempre estamos abiertos a mantener el diálogo, a asesorar en lo que haga falta y nuestra parte aquí sería la de autorizar la colocación de los carteles que se vaya a realizar por parte de la administración local». Ello, tanto si fuera zona de servidumbre como de Policía. «Pero por supuesto que entendemos las razones que pueda tener el Ayuntamiento para justificar una actuación rápida y nosotros claramente abogaríamos por facilitar lo máximo posible todas las autorizaciones sin dilación», concluyó el comisario.

Cinco años después

Lo cierto es que la situación no es nueva. El 28 de mayo de 2020, la Confederación recibió un escrito de los vecinos solicitando la adopción de medidas de seguridad, fundamentalmente la señalización de las zonas más peligrosas para el baño en el río Nalón, en concreto en las inmediaciones de Trubia, después de que un joven de 19 años de La Florida falleciese ahogado en circunstancias muy similares. Hasta la fecha no se habían adoptado medidas.