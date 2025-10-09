Curso académico del Conservatorio Superior de Música de Oviedo: «Sois los mejores entre los mejores»

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Conservatorio Superior de Música de Asturias inauguró oficialmente el nuevo curso académico con un acto de reconocimiento al talento: la entrega de los Premios Fin de Carrera Muñiz Toca y los Premios de Música de Cámara Consmupa-Caja Rural.

La ceremonia, celebrada este jueves, sirvió para distinguir a los alumnos más destacados, consolidando la reputación de un centro que atrae a estudiantes de todo el país: la mitad de su matrícula proviene de fuera de Asturias, afirmó su director, Fernando Agüeria. En su discurso de bienvenida delineó las líneas estratégicas para el nuevo curso, en el que se han matriculado 220 alumnos –157 centrados en la interpretación musical–.

El director subrayó la relevancia de los programas de intercambio como Erasmus Plus, que facilitan la movilidad tanto de alumnos como de profesores con otros centros europeos. Como novedad destacada, anunció la apuesta del Conservatorio por integrar nuevos formatos multimedia en la formación del alumnado, una iniciativa posible «gracias a la incorporación de nuevas pantallas, proyectores y un sistema de televisión avanzado en el centro».

Uno de los momentos cumbres de la jornada fue la entrega de los prestigiosos Premios Fin de Carrera Muñiz Toca, que reconocen la excelencia individual. Los galardonados fueron Ramón Castelao (tuba), Lucía Fernández Toraño (flauta), Paula Palencia (saxofón) y Anastasia Pichurina (violín). «Sois los mejores entre los mejores», les dijo el director del Conservatorio y les auguró un exitoso paso «al mundo profesional o a algún máster en el extranjero».

Ramón Castelao, premiado en la especialidad de tuba, compartió su emoción: «Esto requiere mucha preparación y emociona recibirlo porque es como una guinda al final de toda una trayectoria de 14 años de carrera». Aprovechó para lanzar una reivindicación: la necesidad de que Oviedo Filarmonía cree una plaza de tuba.

Por su parte, Paula Palencia, distinguida en saxofón, expresó: «Este premio es todo un honor. Quiero dedicarme a la docencia y se lo dedico a mi profesor porque sin él no hubiera tenido esto».

Asimismo, se entregaron los premios Música de Cámara Consmupa-Caja Rural, concedidos por la fundación de Caja Rural, a Lidia Meleiro, Alfonso Huerta, Francisco Javier Ferreras y Beatriz García Cuervo, cuyo premio fue recogido por su profesora, Julia Segovia, al no poder asistir.

El colofón musical al acto corrió a cargo del Kusala Quartet, un cuarteto de saxofones integrado por Lidia Meleiro García (saxo soprano), Alfonso Huerta Fernández (saxo alto), Beatriz García Cueva (saxo tenor) y Francisco Javier Ferreras Cuervo (saxo barítono). Todos ellos, antiguos alumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo, se encuentran actualmente cursando másteres en centros superiores del extranjero. Su interpretación de piezas de Glazunov y Pedro Iturralde fue recibida con una gran ovación por el público presente en el auditorio, incluidos numerosos alumnos del centro que no quisieron perdérselo. Agüeria concluyó con palabras de agradecimiento a «los profesores de grado elemental y medio, a los que habitualmente no se suele citar en el currículum y que han sido determinantes para vuestra formación y han despertado vuestra vocación», reconociendo así su labor fundamental.