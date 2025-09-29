«Está fatal que den galletas en el desayuno de los hospitales»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, sobre todo si se quiere mantener un corazón sano. «Fruta fresca, lácteos bajos en grasa y cereales integrales es lo ideal para comenzar el día», explican las enfermeras Miriam Álvarez y Zahira Martínez, que este lunes ofrecieron una charla organizada por la Sociedad Asturiana de Cardiología a los más pequeños en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo en el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón. «Comer saludable repercute en las patologías que se desarrollan de adulto. Hay que cuidarse en esta época porque se verá reflejado en adultos sanos», afirmaron.

Martínez destacó que la prevención y los hábitos saludables son cruciales, ya que «lo que más vemos es gente obesa con colesterol y fumadora». Por ello, «hay que concienciar a la población pediátrica y adolescente para evitar que en un futuro llegue eso a un quirófano. Por mucho que lo hagamos perfecto, hay productos ultraprocesados y es difícil saber qué comemos 100% Lo ideal es la comida de toda la vida, tener un huerto, pero eso no es posible, así que evitar ultraprocesados y sobrealimentarnos». Álvarez también fue crítica con el modelo de desayuno en los hospitales: «Está fatal que se den galletas en el desayuno en los hospitales. Desde asociaciones y sanitarios intentamos que den desayuno saludable porque encima ellos son enfermos. La alternativa es hacerlas caseras, pero no tenemos tiempo, así que tostadas de pan que son mejores».

La jornada fue más allá de las charlas y los desayunos, ofreciendo actividades interactivas y didácticas. Los más pequeños disfrutaron de talleres de reanimación cardiopulmonar con peluches, aprendiendo de forma lúdica técnicas de primeros auxilios. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una UVI móvil. Francisco Valdés, coordinador de actividades de la Fundación Transporte Sanitario, explicó la vital importancia de estos vehículos: «La UVI móvil es como un quirófano y somos los primeros en llegar, por lo que la intervención es la más importante». Valdés concluyó con un deseo esperanzador: «Cuanto menos intervengamos, mucho mejor, así que prevención y hábitos saludables».